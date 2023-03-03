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2024小澤征爾音樂塾劇目公布：莫札特《女人皆如是》

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲首圖：2024小澤征爾音樂塾公布劇目為莫札特《女人皆如是》。左上為指揮家小澤征爾、右下為音樂塾首席指揮馬休斯、右上與左下為2014年製作演出現場（圖片提供：小澤征爾音樂塾）
▲首圖：2024小澤征爾音樂塾公布劇目為莫札特《女人皆如是》。左上為指揮家小澤征爾、右下為音樂塾首席指揮馬休斯、右上與左下為2014年製作演出現場（圖片提供：小澤征爾音樂塾）

【文/MUZIK】

2023小澤征爾音樂塾的台灣優惠票券正熱烈發售中，在期待3月17日與19日的普契尼《波希米亞人》正式演出之際，主辦單位更預先宣布了2024年的劇碼：莫札特《女人皆如是》，預計於明年3月中在京都ROHM劇場演出，本檔演出也是小澤征爾音樂塾的第20檔歌劇製作，極具歷史意義。

對於小澤征爾的指揮生涯來說，莫札特《女人皆如是》（Cosi fan tutte）佔有相當重要的地位：1969年小澤征爾在薩爾茲堡藝術節指揮此劇，是他第一次在國外指揮歌劇，獲得極大好評，奠定了多年後接任維也納國立歌劇院音樂總監的基礎。另外，這也是今年正式以「首席指揮」身分指揮音樂塾樂團的迪亞哥．馬休斯（Diego Matheuz），在音樂塾初次參與選劇過程的劇碼，頗具接班意味。

《女人皆如是》是莫札特與作詞拍檔達．龐特既《費加洛婚禮》、《唐喬凡尼》後再度合作的作品，首演於1790年，內容敘述兩對情侶中的男方，刻意變裝追求對方的伴侶，來測試未婚妻是否對自己忠誠，是帶有各種笑鬧情節的上乘喜劇，也是莫札特最受歡迎的歌劇之一。

小澤征爾音樂塾曾於2014年上演此劇目，2024年的演出將使用該次的製作，今年負責《波希米亞人》製作的前大都會歌劇院總導演大衛．尼斯（David Kneuss）及佈景與服裝設計師羅伯特．佩德左拉（Robert Perdziola），也將繼續參與2024年的製作，詳細卡司與團隊有待日後公布。若是等不及的觀眾，也可搶先在今年3月17日及19日，在京都欣賞2023年小澤征爾音樂塾的劇碼：普契尼《波希米亞人》，感受在千年古都中欣賞華美歌劇的魅力！

【2023小澤征爾音樂塾：普契尼《波希米亞人》全本歌劇】

2023小澤征爾音樂塾－台灣專屬優惠購票連結

地點：京都ROHM劇場 ROHM Theatre Kyoto

（地址：京都市左京区岡崎最勝寺町13，平安神宮旁）

時間（日本當地時間）：

2023.03.17（五）18:30

2023.03.19（日）15:00

音樂總監：小澤征爾

導演：大衛・尼斯（前紐約大都會歌劇院總導演）

指揮：迪亞哥・馬休斯（小澤征爾音樂塾首席指揮）

小澤征爾音樂塾管弦樂團

詳細演出陣容請見官方網站

票價（以日幣匯率0.235計算）： S席 NT$5,875 (¥25,000)、A席 NT$4,935 (¥21,000)、B席 NT$3,995 (¥17,000)、C席 NT$3,055 (¥13,000)

U39特別方案 NT$2,350 (¥10,000)，限1984年以後出生者購買，將安排S席或A席，每位入場者皆需於領票時以護照確認購買資格，不符資格者需現場補差額

以上一張票券皆含一份台灣專屬特典：1. 節目冊一本 2. 明信片一組 3. ROHM劇場飲料兌換券一份 4. 台灣觀眾限定後台導覽：2023小澤征爾音樂塾製作人親自導覽，MUZIK AIR Read副總編輯連士堯隨團解說與翻譯

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