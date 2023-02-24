5個不可錯過2023小澤征爾音樂塾的理由

【文/MUZIK】

上週公布2023小澤征爾音樂塾首賣 台灣優惠票 的消息後，引起眾多樂迷的關注，還在考慮是否要「衝一波」，到京都看普契尼的《波希米亞人》全本演出嗎？本文整理出5個不可錯過2023小澤征爾音樂塾的理由，今年不衝，只能再等一整年！

（一）邊境解封後首次公演！

新冠疫情影響接近3年，對於原本集合全世界師資及亞洲各地優秀學生的小澤征爾音樂塾來說，在這期間限制了不少發展。但若樂迷還有印象，2021年小澤征爾音樂塾樂團，曾經用 網路直播 的方式，傳達樂音至全世界，精采表現完全不輸職業樂團。因此，今年在邊境解封後，能再度恢復正常安排的小澤征爾音樂塾公演，相當得來不易，也必定會讓老師與學生們更加珍惜這個機會，拿出更高的水準賣力演奏！

（二）音樂塾首次「全自製」歌劇

過往音樂塾的歌劇演出，都是引進國外知名歌劇院的既有製作。在20多年的累積下，2023年的《波希米亞人》演出，將是音樂塾首次「自製歌劇」，在製作上有更高自由度，不但邀請長期合作夥伴、前大都會歌劇院總導演大衛．尼斯（David Kneuss）統籌本次演出，服裝與佈景設計也找來大都會歌劇院的羅伯特．佩德左拉（Robert Perdziola）負責操刀，從已經披露的設計圖來看，鐵定是一場華美的歌劇盛宴！

▲長期執導音樂塾歌劇的大衛．尼斯（左）與小澤征爾（右）於2017年音樂塾現場（©Michiharu Okubo）

（三）「首席指揮」身分的初次亮相

在經歷十多年的親力指揮後，小澤征爾因年事已高、身體狀況不允許指揮全本歌劇，改以「音樂總監」的方式監督音樂塾的教育層面，而迪亞哥．馬休斯（Diego Matheuz）正是大師的理想人選！來自委內瑞拉，與杜達美同樣出身「系統教育」的馬休斯，深知音樂教育的重要性與啟發性，並且曾與阿巴多等大師學習，也讓37歲的他，擁有眾多歌劇演出經驗，並且曾經擔任威尼斯鳳凰歌劇院的首席指揮。2022年，馬休斯首次指揮小澤征爾音樂塾演出小約翰．史特勞斯《蝙蝠》，精采表現不但獲得極高評價，更讓小澤征爾點頭，命他為音樂塾使上第一位「首席指揮」，也讓2023年的《波希米亞人》，成為馬休斯第一次用「首席指揮」身分的初亮相！如此具有歷史意義的時刻，只限今年。

（四）「古都✕歌劇」的獨家體驗

「京都」是台灣人日本旅遊的首選地之一，在網路上可以查到各種遊玩京都的方式，但絕對查不到的就是「聽歌劇」！一年只有一次，小澤征爾音樂塾會在位於平安神宮旁的京都ROHM劇院，演出全本歌劇──在逛遍古都的寺廟與古蹟後，轉個彎就能欣賞到最極致的歌劇瑰寶，將會成為與眾不同、僅於此刻的京都回憶！

（五）首次開賣台灣優惠票

為了慶祝邊境全面開放，加上台灣與日本之間長久的情誼，2023小澤征爾音樂塾，首次與古典音樂媒體MUZIK（謬斯客國際有限公司）合作，開賣台灣優惠票！為了感謝台灣觀眾千里而來，透過此方案訂購的觀眾，將可以得到音樂塾主辦方附贈的「特典」：包含節目冊一本、明信片一組與京都ROHM劇場飲料兌換券一份，另外還會舉辦一場台灣觀眾限定的「後台導覽」活動，將由2023小澤征爾音樂塾製作人親自導覽，MUZIK AIR Read副總編輯連士堯隨團解說與翻譯。此方案台灣獨有，見證台日長年交流的誠摯友情！

【2023小澤征爾音樂塾：普契尼《波希米亞人》全本歌劇】

2023小澤征爾音樂塾－台灣專屬優惠購票連結

地點：京都ROHM劇場 ROHM Theatre Kyoto

（地址：京都市左京区岡崎最勝寺町13，平安神宮旁）

時間（日本當地時間）：

2023.03.17（五）18:30

2023.03.19（日）15:00

音樂總監：小澤征爾

導演：大衛・尼斯（前紐約大都會歌劇院總導演）

指揮：迪亞哥・馬休斯（小澤征爾音樂塾首席指揮）

小澤征爾音樂塾管弦樂團

詳細演出陣容請見 官方網站

票價（以日幣匯率0.235計算）： S席 NT$5,875 (¥25,000)、A席 NT$4,935 (¥21,000)、B席 NT$3,995 (¥17,000)、C席 NT$3,055 (¥13,000)

U39特別方案 NT$2,350 (¥10,000)，限1984年以後出生者購買，將安排S席或A席，每位入場者皆需於領票時以護照確認購買資格，不符資格者需現場補差額

以上一張票券皆含一份台灣專屬特典：1. 節目冊一本 2. 明信片一組 3. ROHM劇場飲料兌換券一份 4. 台灣觀眾限定後台導覽：2023小澤征爾音樂塾製作人親自導覽，MUZIK AIR Read副總編輯連士堯隨團解說與翻譯

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