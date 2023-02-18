不用樂器 日本版「身體打擊」前進牛津

【文/MUZIK】

日本福岡縣久留米市九州大谷短期大學教授山田俊之，是推廣無樂器「身體打擊樂」（body percussion）的先驅，傳授這種融合拍掌、跺腳、擊膝的演奏方式，已達數十年之久。如今，他打算把日本版的身體打擊帶往英國，希望能從此帶起全球學習的風潮。

山田將於今年3月帶領三十多人的團隊，前往英國牛津大學進行研究演出。他們準備了大約十首曲目，包括山田以每年照亮久留米夏日夜空的筑後川花火大會發想、譜曲的《花火》（煙火）。山田將在演出中分享教學技巧、解說其功能、展示連身障者都能享受的身體打擊。團隊成員來自各地，包括福岡縣立明善高中、東京國立音樂大學、福岡女學院大學的學生與教職員，從青少年到花甲之人皆有。

三十年前，山田在久留米的小學當老師時，因為遇到專注力難以集中、無法跟著歌曲節奏拍手的學生，便開始一邊在小學與特教學校教授身體打擊、一邊建構教學方式：「只用動作、不用樂器，就能做出音樂，讓孩子樂在其中，當他們與同儕搭配起來時，便會很有成就感。就算是聽不到的人，也能看著指導者的動作、透過感受拍子，加入到演奏之中。」山田解釋，身體打擊發源於教育領域、由孩子們建構而成，可以獨立演奏，也可以與其它樂種結合。他希望這能成為一種通行的、讓來自不同背景的孩子都能共同參與的活動。

身體打擊樂曲廣受肯定，已經成為日本小學及特教學校正規音樂教育課程的一部分，也曾與NHK交響樂團合奏，還在柬埔寨施教，並曾於紐約卡內基廳、維也納國立歌劇院等知名場所登臺演出。

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