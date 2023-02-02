喜劇親子版《羅密歐與茱麗葉》 愛樂劇工廠20週年《新龜兔賽跑》全臺開跑

【文/MUZIK】

打造出多部備受親子喜愛音樂劇的愛樂劇工廠，原定去年推出由寓言故事改編的兒童歌舞劇經典《新龜兔賽跑》PLUS，因疫情延至今年，終於將在本週日（2/5）於臺中國家歌劇院迎來首場演出，接著3/4、3/5在臺北國父紀念館，8月在高雄衛武營登場，從烏龜和兔子的第二代視角，重新看待龜兔競賽，為大小朋友帶來全新感觸的溫馨童話。

由大家耳熟能詳的寓言故事延伸，當年因為睡懶覺而輸給烏龜的兔子，相約十年後孩子長大時再比一場，但小龜與小兔卻成為了好友，儘管不願競爭仍被迫承受上一代的敵對壓力，以及爸媽高壓與懷柔的期盼，兩個孩子憑藉對彼此的理解、尊重和包容，在最後的賽跑對決上，幫助敵對的兩個家族弭平紛爭、相互接納，最終齊聲歡唱。劇中細膩刻劃兩代的真摯情感與互諒，不僅展現出親子間含蓄微妙的關愛，更探討現今家庭、親子教育、同儕競爭等議題，是齣適合全家共賞的新時代寓言故事。

愛樂劇工廠於1999年在國家戲劇院首次推出《新龜兔賽跑》即引起熱烈迴響，之後曾陸續於台北、新竹、台中、屏東及離島馬祖等地帶來60多場演出，2013年封箱。此次時隔十年開箱重製、全面翻新，加入了像是史萊姆這樣一些時下流行元素，以及作曲家高大偉操刀兩首新創作歌曲，全劇配樂也重新編曲過；服裝、舞台、燈光全部重新設計，劇中大量的舞蹈也是由戲劇角度延伸編排，大舉升級為《新龜兔賽跑》PLUS；並集結多位表演藝術領域的優秀人才共同製作，邀來兒童界唱跳偶像柳丁哥哥與草莓姐姐分別飾演小龜與小兔，以及溫暖系歌手羅美玲擔綱龜媽一角，而過去曾飾演龜媽的張仰瑄更成為本次執行導演，將呈現相較十年前更豐富多元的視聽體驗。

編劇、導演單承矩回顧，20多年前創作《新龜兔賽跑》劇本時，認為小朋友們必須在大人制定的遊戲規則中慢慢地成長學習，這對他們來說是背負一個很大的壓力，20年後的現在，小朋友們的壓力也沒有減小，這齣戲想討論的議題仍然符合社會環境的現狀。本來去年就要演了，因疫情延到今年兔年開春演出，也是非常應景。跑了20幾年，好不容易跑到現在，每次跑的時候也都會加入新元素，讓這齣劇跟著有所成長。

《新龜兔賽跑》著重於兩代之間，新生代的小朋友如何逆轉勝？上一代已經鋪好的遊戲規則，新一代要如何突破這個困局？靠著他們的聰明才智和說服力去和上一代溝通，重新為自己找到一片天空，這就是《新龜兔賽跑》想要呈現給大家的。

▲記者會上，現場演出全劇第三曲：兔族與龜族大車拚的〈紅蘿蔔與大白菜〉

從演員變身為製作團隊的張仰瑄，以執行導演的角度解析：今年重新再演《新龜兔賽跑》，除了呈現小朋友憑藉他們的智慧去消除兩代、兩種族之間的紛爭，單承矩也提過，「有兩代之間衝突的戲最好看」——可以把《新龜兔賽跑》看作是莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》的喜劇親子版——小朋友用他們的智慧去讓大人思考「我們真的要繼續對立下去嗎？有什麼問題是不能解決的呢？」，自己成為家長的時候才看到小孩子比較單純和天真的想法，才發現更能體會這個故事背後要告訴我們的意義。

本次從其它領域加入《新龜兔賽跑》的演出者們，也道出了各有不同的體驗與感悟。

這次扮演「龜媽」的羅美玲說，本劇帶給他最大的挑戰就是「唱跳」，唱到哪、劇要走到哪裡，真的讓他有點暈，但經過多次排練、變成反射動作，反而帶來滿滿成就感。這週老公也會帶著孩子到台中，一起看他以龜裝登臺亮相。

「小兔」草莓姐姐則覺得，感情戲是魔王關。他提到自己最喜歡其中一首小兔的歌曲，講述媽媽不在，小兔跟爸爸還有兔阿姨之間的關係，音樂非常美，透過這首歌有情緒上的宣洩；而且同樣的旋律，小龜和龜媽也有唱，只是以不同形式來呈現，「小龜」柳丁哥哥也回憶自己唱這首歌時，戲中與現實生活雙重視角的揉合：「我和龜媽唱跟小兔同一首旋律的歌，但情感面是小龜在表達他只能做媽媽安排好的事，雖然媽媽是為我好，但我想做我自己。唱這首歌時，想起自己在台南的爸媽，我隻身到台北來工作，有點類似拋棄家裡、來到台北做自己想做的事，我設想這樣的情感。有次排練和美玲姐對唱的時候，我看著龜媽美玲姐，我眼眶一直有淚，想著不行、再看著我就真的要哭了，我很怕在演戲時會不小心哭出來，會努力Hold住，這首歌真的很感動人心。」

愛樂劇工廠-兒童歌舞劇《新龜兔賽跑》PLUS

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