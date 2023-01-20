健康因素 巴倫波英辭去柏林國家歌劇院音樂總監職位

【文/MUZIK】

日前身體狀況傳出警訊、已經減少工作量的巴倫波英（Daniel Barenboim）宣布，辭去柏林國家歌劇院（Staatsoper Unter den Linden）音樂總監一職。

他在聲明中表示，自己的健康惡化，已經無法擔負音樂總監的演出任務，將於1月31日卸下此職：「我相信自己與歌劇院都非常幸運能擁有彼此，歌劇院任我為終身指揮，讓我特別感到快樂與自豪。多年來，我們已經在音樂中成為一家人，以後也將一直都是。」

柏林國家歌劇院行政總監Matthias Schulz表示，院方非常感謝巴倫波英，完全尊重他的決定，並給予祝福。

現年八十的巴倫波英，是於柏林圍牆倒下後的1992年，接下原屬東柏林的國家歌劇院。肩負振興使命的他，在這三十年裡，把場館帶到了一個新的高度，不但建立了共產時代未曾擁有的國際名聲，還成為德國文化的堅實守護者，常為該院的生存，與想以柏林德意志歌劇院（Deutsche Oper Berlin，原屬西柏林）取而代之的政治人物激烈交鋒——他認為這樣會毀掉的不是建築，而是裡面的人，還有理查．史特勞斯掌院期間所塑造、今日已然消逝於流行價值之中的獨特聲音——最後終於取勝。

後來，他也為建造柏林第一個獨奏會演出場館、已於2017年開幕的Pierre Boulez Saal發聲；還為推動與中東及北非音樂家的合作，建立了Barenboim-Said Akademie。

回顧： 健康出狀況 巴倫波英減少活動

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