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客座轉正 BBC愛樂聘請老夥伴接任首席指揮

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（photo from BBC Radio 3）
▲（photo from BBC Radio 3）

【文/MUZIK】

BBC愛樂聘任芬蘭指揮、小提琴家John Storgårds，接下Omer Meir Wellber的位置，出任首席指揮。

Storgårds與BBC愛樂是於2010年首度結緣，並在2017年成為該首席客座指揮，雙方過去曾在逍遙音樂節、西貝流士交響曲系列、尼爾森交響曲系列等節目合作，並於Chandos唱片公司旗下攜手推出眾多錄音。

除了新掌BBC愛樂，Storgårds也是Lapland室內樂團的藝術總監，而且在任已達25年之久。

Storgårds發表的聲明中提到，他與BBC愛樂的長年關係，一直都是建立在彼此信任與合作好音樂上。回顧過去，他們一起完成了英國北部巡迴、逍遙音樂節，還有在樂團駐地Salford以及曼徹斯特Bridgewater Hall的演出，也參加過許多國際音樂節、數次出國巡迴；在錄音方面，於BBC Radio 3與Chandos都留下了活力十足的作品。眾所公認，BBC愛樂是非常出色又多才多藝的管弦樂團，他以繼續與優秀的音樂家及全團人員共續音樂之旅而自豪。

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