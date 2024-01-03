【重磅快評】日本開年兩災變啟示 緊急時你就是救災指揮官

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聯合報／ 主筆室
日本羽田機場日航516航班與海上保安廳飛機發生撞擊後起火燃燒。法新社
日本羽田機場日航516航班與海上保安廳飛機發生撞擊後起火燃燒。法新社

開年頭兩天對日本簡直是噩夢。元旦下午濱日本海的能登半島發生芮氏規模7.6強烈地震，隔天羽田機場發生飛機擦撞爆炸，兩件惡事都預期有重大傷亡，但沒有。能登地震相較九五年阪神大震，二〇一一年三一一地震，明顯傷亡較輕微；羽田飛機擦撞爆炸，竟然機組加上旅客三七九人全數生還；兩起事故能夠脫身，歸功於兩位女性及時承擔逃生指揮官重任。

能登半島地震來得凶猛，地震發生後氣象廳隨即發佈海嘯警報。地震來得突然，尤其震源直下型地震幾乎難以防範，但海嘯來襲還要一陣子，可以有時間逃離；當實在NHK線上的山內泉主播一聽發佈海嘯警報，整個人立刻變臉，突然板起臉嚴肅的說「不要看電視了，立刻逃，往高處逃…」，溫和、漂亮的女主播突然變臉，被認為是能登強震傷亡迄今不到百人的關鍵。

主播變臉當然不是傷亡數字減少的主因。日本自阪神大震後即全面翻修建築法規的抗震要求，並對老舊建築補助重建，大大增加對地震的承受能力；海嘯預警除了增加環日本監測點，對海嘯抵達時間計算的超級電腦再升級，還加入以人工智慧AI來輔助計算，現況是地震發生後短短三分鐘即知海嘯到達時間，大大增加了逃生時空。

但再怎麼縮短預測時間的科學努力，民眾若未注意傳達海嘯警報的手機或電腦，警報將不能發揮預警作用，最可以發揮警示作用的是電視；NHK收視率很高，主播山內泉給人的印象是理性、和顏悅色，她一獲悉海嘯將襲來，立刻變臉，幾乎是吼民眾立刻出門往高處逃，發揮及時告知危險的作用，能把官方的海嘯示警拉成行動。

隔天，日航516客機羽田機場降落後疑似與另一架海上保安廳的飛機擦撞起火，機上旅客從窗戶看到飛機起火，機艙頓時騷亂起來，旅客要逃離機艙一時間推擠碰撞，誰都走不了；此刻一位空服員以嚴厲口氣要大家坐在座位上，聽空服員指揮逃生；日航飛機爆炸起火時間很短暫，但機艙有秩序地疏散，全部人都能從登機梯、機尾滑行梯離開機艙。

有人問，若是台灣旅客會聽空服員指揮嗎？緊急時會出現勇於承擔的空服員嗎？會出現NHK的變臉主播嗎？

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