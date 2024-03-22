美軍售先收錢「2028年交付」 郭正亮批：2027年陸就可能侵台

美國國防部上(2)月宣布與雷神公司（Raytheon Co.）簽訂合約，將生產並交付50枚AGM-154 Block IIIC聯合距外武器（JSOW）空對地飛彈給台灣，公告還明確指出預計將於2028年3月交付。這意味從美國宣布軍售到交付這50枚導向飛彈，台灣將等待將近11年，然而美國印太司令部司令阿基里諾卻於近日表示，所有跡象均顯示，共軍正實現中國大陸國家主席習近平的指示，在2027年前做好侵台準備。消息一出後，讓前立委郭正亮痛斥民進黨政府只會付錢，若2027年大陸可能侵台，我向美訂購的飛彈卻在2028年3月才會交付，屆時根本沒有人員訓練的時間。

郭正亮昨(21)日在政論節目《新聞大白話》中表示：「2027年時大陸的武統就準備好了，結果美國的武器還沒給你，先請問F-16V在2027年前會交得完嗎？即使交給你，你飛機的飛行員還要受訓，你來得及嗎？」，他並認為，美國要賣給我們AGM-154 Block III C聯合距外武器空對地飛彈，總價為21億台幣的消息為何現在要浮出檯面說？「就是要先收錢」。

郭正亮說，「因為美國要包給雷神去製造，50枚飛彈收21億台幣，2028年交，這什麼東西啊？國防部要不要備詢一下，你現在給我們的訊息是2026年、2027年就會打仗，結果美國交件是2028年」。他質疑，交付的時間點可能讓機組人員上機訓練的時間都沒有。

郭正亮更質疑，若是到了2027年大陸武統準備好了，結果美國的武器還沒交付給台灣，「台灣買了一大堆軍購，可多著呢！一大堆都是2027年、2028年才要交件，但都要先付錢，會不會到後面時勢發生變化後就沒交啊？」他痛斥連這種問題，民進黨政府都不去正視，還在那邊一直付錢，「莫名其妙」。

郭正亮認為，目前美國對台軍售案，他只關心交貨時間，並質疑美國為何每次一談台軍售，便要台灣「立刻交錢？」。他說，若是負責任的政府，會向美國表示必須在2026年前交付軍購項目，「如果不能在2026年交的軍售項目，暫時都不買」。