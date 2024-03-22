美否認部隊常駐金門 美印太司令：陸2027年前做好攻台準備

美國印太司令部司令阿基里諾廿日在聯邦眾議院軍委會聽證會，否認美國軍聞網站ＳＯＦＲＥＰ日前報導美軍已派綠扁帽特種部隊人員「常駐」金門，他指稱該報導「不實，美軍目前並未在那常駐」。他還表示，共軍正實現中國大陸國家主席習近平的指示，在二○二七年前做好攻台準備。

美顧問駐金 防長稱固定交流

美國「二○二三年財政年度國防授權法」（ＮＤＡＡ）實施後，今年起美國陸軍特種行動部隊「綠扁帽」顧問「長駐」我金門、澎湖陸軍兩棲營，並不定期駐訓各特戰營。本報今年二月獨家披露此一訊息後，我國防部當時表示，ＮＤＡＡ內容是協助台灣制定全面培訓與制度化能力，涉外軍事交流均依年度計畫執行，相關細節不予評論。

國防部長邱國正當時說，這些都是固定交流，學習美軍長處、改善國軍缺點。外交部感謝美方對台灣長期安全承諾堅定。

他國駐軍我國 國防部：錯誤

不過美方昨否認美軍「常駐」金門，並未否認「長駐」。我國防部昨也發布新聞稿表示，感謝友盟國家，長期以來對強化台灣自我防衛能力的協助，所謂「有他國軍隊駐軍我國」的說法，是錯誤訊息。

阿基里諾及五角大廈印太事務助理部長瑞特納等人，出席眾院針對美國在印太安全威脅的聽證會。瑞特納表示，今年至明年的美國總統預算，以及國會考慮中的國安補充預算，皆強化對外軍事融資與總統提取權的回填，美方正盡最大努力履行台灣關係法的對台安全承諾。

民主黨眾議員潘內達引述報導提到，美陸軍綠扁帽部隊基於二○二三財政年度國防授權法（ＮＤＡＡ）常駐金門協訓國軍，而美軍特種部隊過去僅臨時派駐。阿基里諾對此表示，「這篇報導是不正確的，美軍現在並沒有常駐那裡」。潘內達追問是否指金門，阿基里諾說「沒錯」。

美方計畫評估台灣民防實力

共和黨眾議員蓋茨則擔憂國軍恐遭共軍滲透，台灣現役和後備軍人不足以對中國大陸構成可恃戰力，並詢問阿基里諾美國國防部是否計畫對台灣的民防實力進行評估。阿基里諾表明「絕對有」，但不願稱相關計畫為「豪豬戰略」，只說美方依台灣關係法提供訓練，讓台灣能在發生衝突時自衛。至於兩岸若激烈衝突，五角大廈評估屆時將有多少台灣民眾參戰？阿基里諾坦言他未掌握相關數字。

共軍正實現習指示準備侵台

此外，阿基里諾也說，所有跡象均顯示，共軍正實現大陸國家主席習近平的指示，亦即在二○二七年前做好侵台準備。這呼應阿基里諾前任的戴維森二○二一年曾在美國國會聽證會宣稱，共軍恐在二○二七年具備攻台能力。

陸回應：台灣問題中國內政

對於阿基里諾稱中國大陸準備在二○二七年前侵台，大陸外交部發言人林劍昨天回應說，「台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉」，並指中國大陸的政策很清晰，就是繼續以最大的誠意爭取和平統一的前景。

另一方面，大陸漁船在金門海域翻覆事件延燒至今無解，北京當局則不斷升高對台「灰色地帶」威脅。據共軍最新發布的訊息，近日共軍東部戰區海軍某護衛艦支隊艦艇編隊，聯合「空軍和海警」輾轉多個海域進行多科目、跨晝夜實戰化訓練，項目包括在海警船遭遇「暴力抗法」等特殊情況。