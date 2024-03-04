國軍增加實戰化射訓 精準彈藥不再省著用

國軍精準飛彈射擊訓練政策有重大改變，奉高層指示，今年起三軍各型精準彈藥不再撙節罕用，轉為多頻次增加實戰化射訓，促進彈藥推陳。新制射擊訓練首發將於四月起在屏東九鵬基地展開，由各作戰區編組指揮所與火力協調中心，指揮轄內各型精準彈藥載台，南下九鵬基地、三軍聯訓基地參演，實際演練戰時火力反擊指揮管制程序。

國軍精準彈藥射擊，原本集中於八月在九鵬基地實施的「海空精準彈藥射擊操演」外，另有前後時段包括神鷹、雷霆、神弓等實彈操演。四月展開的射訓，對照當前兩岸因金廈水域對峙的局勢，外界多有聯想。

據悉，高層指示國軍，今年起加強各型精準彈藥實彈射擊，將依國軍「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」指導原則，推動各作戰區加強實彈射擊訓練計畫，除各作戰區原本定期管式火砲射擊訓練外，精準彈藥射擊不再侷限八月在九鵬基地的海空精準彈藥射擊操演，將推動由各作戰區進行精準飛彈的指管操演、增加實彈射擊，實際演練指揮管制。

過去攻擊直升機實彈射擊地獄火、響尾蛇飛彈的神鷹操演、多管火箭實彈射擊的雷霆操演、雙聯裝刺針防空飛彈實彈射擊的神弓操演，都是集合各作戰區同性質部隊，至九鵬基地、三軍聯訓基地等地實施。據證實，四月九日起，包括第四、三、五作戰區，將依序在九鵬基地首度展開新制精準彈藥射擊操演，改由各作戰區編組指揮所與火力協調中心，指揮轄區內陸射型劍二防空飛彈、雷霆兩千多管火箭、地獄火、響尾蛇飛彈，進行實彈射擊，並實際演練接敵、截擊程序。

四月參演部隊中，包括六軍團二一砲指部防空群新接裝成軍的劍二陸射型防空飛彈，搭配蜂眼防空雷達，這是繼八軍團後，第二個成軍的獵隼飛彈單位。

據指出，這項射訓可望透過中繼系統，讓作戰區在轄區內各地下作戰指揮中心，透過指管程序遙控進駐九鵬的各型飛彈車或空中載台發射實彈；空軍利用各炸射靶場，每季定期實施精準飛彈、炸彈射擊。

目前唯一獨立實施演練的，是射擊拖式飛彈的天馬操演，在屏東加祿堂海岸實施，也正研議回歸三軍聯訓訓場，甚至各作戰區海際實施射擊訓練，積極進行彈藥推陳。所需睦鄰經費，則按新規定回饋新設射擊訓場周邊鄉鎮民眾。

國防部回應表示，國軍年度精準彈藥射訓，採常態化、多頻次方式，按計畫流路執行，以充分運用各地訓場；射訓場周邊受影響鄉鎮，仍依國軍睦鄰工作要點實施補助。