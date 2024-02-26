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影／首艘國造潛艦「海鯤號」出廠 X尾舵魚雷管全都露

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，在夜晚燈光折射下帆罩上的瘦馬效應依然明顯。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，在夜晚燈光折射下帆罩上的瘦馬效應依然明顯。記者劉學聖／攝影

由我國自製，編號711的首艘國造潛艦海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，依程序進行泊港測試（HAT），今天下午5點10分台船利用多輪板車將海鯤號從海昌廠移至中信八號浮塢，命名儀式時禁止媒體拍攝的X尾舵與船頭的魚雷管發射口都是在鏡頭前首次曝光，但螺旋槳還是用布套遮掩，不過可以隱約看見應是七葉螺旋槳，台船預計明天上午利用漲潮時移動運至台船89、90號乾塢，將進行預備傾測試驗，驗證潛艦浮力正確。

首艘國造潛艦海鯤軍艦已進入泊港測試（HAT）最後階段，明天將從台船海昌工廠藉中信8號浮塢移至乾塢。今天下午5時多「海鯤號」緩緩移動出廠，船身未遮掩首度讓外界大致一探艦體全貌。知情人士透露，海鯤潛艦目前已進入HAT最後階段，中信8號浮塢的進駐並非執行海測（SAT），而是後續HAT相關測試項目「預備傾測試驗」，以品質、安全為首要條件執行，目前進度一切順利。依台船公司發布測試作業項次規劃表，明天上午8時至上午10時30分，執行第1階段浮塢拖帶，第2階段為浮船離墩，第3階段為拖帶進塢，時間從1時30分至2時30分，作業內容為拖帶入塢。

由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，台船利用多輪板車將海鯤號從海昌廠移至中信八號浮塢，由於現場出現空拍機違法拍攝，台船出動干擾槍進行擊落。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，台船利用多輪板車將海鯤號從海昌廠移至中信八號浮塢，由於現場出現空拍機違法拍攝，台船出動干擾槍進行擊落。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，可見船尾X尾舵與被包裹的七葉槳葉。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，可見船尾X尾舵與被包裹的七葉槳葉。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，台船對於進出人員管制十分嚴格。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，台船對於進出人員管制十分嚴格。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，台船董事長鄭文隆（右二）在現場關心。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，台船董事長鄭文隆（右二）在現場關心。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，台船利用多輪板車將海鯤號從海昌廠移至中信八號浮塢。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，台船利用多輪板車將海鯤號從海昌廠移至中信八號浮塢。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，艦身中段可見排水孔。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，艦身中段可見排水孔。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，台船利用多輪板車將海鯤號從海昌廠移至中信八號浮塢，底部兩旁的被動聲納組件也曝光。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，台船利用多輪板車將海鯤號從海昌廠移至中信八號浮塢，底部兩旁的被動聲納組件也曝光。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，台船利用多輪板車將海鯤號從海昌廠移至中信八號浮塢，底部採用多輪板車搬運。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，台船利用多輪板車將海鯤號從海昌廠移至中信八號浮塢，底部採用多輪板車搬運。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，帆罩上的瘦馬效應依然明顯。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，帆罩上的瘦馬效應依然明顯。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，台船利用多輪板車將海鯤號從海昌廠移至中信八號浮塢，首度曝光的艦首可見六門魚雷發射管艙門。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，台船利用多輪板車將海鯤號從海昌廠移至中信八號浮塢，首度曝光的艦首可見六門魚雷發射管艙門。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，可見船尾X尾舵與被包裹的七葉槳葉。記者劉學聖／攝影
由我國自製編號711的首艘國造潛艦「海鯤號」去年9月底命名並公開亮相後，今天下午首度出廠，可見船尾X尾舵與被包裹的七葉槳葉。記者劉學聖／攝影

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