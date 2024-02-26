蓋拉格促馬斯克 讓星盾在台運作

富比世雜誌、財經新聞網ＣＮＢＣ與華爾街日報廿四日報導，美國共和黨籍聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格同日致函美國太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克，指稱不只一名消息人士告知該委員會，在台灣境內及其附近，可能沒有SpaceX的星鏈升級版「星盾」衛星寬頻網路服務。

蓋拉格上周才剛訪問台灣，他的致函代表SpaceX可能違反與美國政府所簽契約的義務；SpaceX發言人未對此置評。該公司表示，星盾計畫旨在為政府等國安客戶、特別是軍方，藉由其低地球軌道衛星傳輸影像，提供安全衛星通訊及其他服務，能提供偏遠或天災人禍地區重要的網路連線，在俄羅斯前年二月侵烏後，已成為前線烏軍抵抗俄軍的關鍵。

馬斯克去年曾向ＣＮＢＣ說，中國大陸終將掌控台灣，這勢不可免。馬斯克創辦的電動車公司特斯拉，去年百分之廿二的收益來自大陸。這是他最新捲入的地緣政治爭執，大陸駐美大使館廿四日晚間對此重申，呼籲美方恪守「一中」原則。

此信是在蓋拉格率團訪台並返美後，才寄給馬斯克，團員訪台時得知星盾未對該區域內和其周邊的美軍運作，該委員會在信中要求駐台美軍人員能使用星盾，對維護美國在印太利益至關重要。

蓋拉格還請馬斯克在三月八日前，就星盾在台灣境內與其附近的可行性提供更多資訊。星鏈官網一張地圖顯示，目前未在中國境內提供服務，台灣則列在「即將推出」名單。富比世報導則認為，不太可能因美國國會議員敦促，馬斯克就對台灣開通星盾。