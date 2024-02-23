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美議員盼台協助產製榴砲彈 陳建仁：樂觀看進一步合作

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。記者葉信菉／攝影
行政院長陳建仁。記者葉信菉／攝影

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格22日率團抵台訪問，同行的眾議員主張台、美可共同生產155公釐榴砲彈。行政院長陳建仁今表示，當然樂於看到跟友好的國家一起來強化我國的自主能力，政府很樂觀看待和美國在所有的武器的採購，還有武器的產製方面的進一步的合作。

陳建仁表示，這一次蓋拉格率領重量級的國會議員來到台灣，重申美國國會兩黨對於台灣的高度的支持，政府很樂意看到這樣的情況。而美國也已經通過拜登政府對台的第13次軍售案，所以各國對於台海的和平穩定都相當地重視，因為它關係了全球的繁榮跟和平。

陳建仁說，我國也會透過美國的軍售以及國內的武器的國艦國造還有國機國造的努力，使得所有的自主防衛能力能夠加強。當然也樂於看到跟友好的國家一起來強化我們的自主能力，讓台海能夠更加穩定，世界更加地和平跟繁榮。

【中央社 台北23日電】

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格等5名訪團成員訪台，有同行議員認為可在台共同生產155公釐砲彈，行政院長陳建仁今天對此表示，樂觀看待跟美國在武器採購及武器產製上進一步合作。

立法院今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，對於蓋拉格（Mike Gallagher）訪團成員希望產製榴砲彈，國防部有無意願等議題，作出回應。

陳建仁說，蓋拉格率領重量級的國會議員來台，重申美國國會2黨對於台灣的高度支持，「我們很樂意看到這樣的情況」，最近美國拜登政府宣布第13度對台軍售，各國對台海的和平穩定都很重視，因為這關係到全球的繁榮與和平。

陳建仁表示，政府也會透過美國的軍售及國艦國造、國機國造的努力，加強台灣自主防衛能力，也樂於看到跟友好國家一起強化自主能力，讓台海更加穩定，也讓世界更加和平與繁榮，因此樂觀看待跟美國在所有的武器採購還有武器產製上，進一步合作。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格等5名訪團成員22日展開訪台行程。該委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，另譯：克利胥納莫提）說，或許美方應該思考，有哪些裝備項目可以在台灣共同生產，如此一來可降低智慧產權技術移轉的成本，也可滿足相關工業量能，例如各國短缺的155公釐砲彈等項目。

行政院長陳建仁。記者葉信菉／攝影
行政院長陳建仁。記者葉信菉／攝影

美國 蓋拉格 軍售 陳建仁

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