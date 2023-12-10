快訊

一張圖看天氣！這日起「連凍4天」強度逼近冷氣團 低溫恐跌破14度

Live／中日戰拿莫伊漾首局首棒二壘安打 卻未能得分0:0

影／橘色惡魔席捲高雄 現場吸引八萬群眾熱情擠爆

效仿日本16式戰鬥車 輪型戰車研發者向陸軍爭取部署

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
日軍16式機動戰鬥車。圖／取自日本防衛省自衛隊官網
日軍16式機動戰鬥車。圖／取自日本防衛省自衛隊官網

前英國陸軍步兵軍官Nicholas Drummond一則推文，近期成為輪型戰車研發單位向陸軍兵監爭取M105輪型戰車部署的材料。這名軍官表示，在烏俄戰爭中，戰車間的對決，已經相當罕見且並非常態，且履帶戰車在無人機威脅下在戰場上的生存率低，更輕、更敏捷的輪式戰鬥車輛，才是未來作戰的選擇，日本、義大利相關裝備都已成軍服役。

國防部軍備局耗資7億元科研預算執行「獵豹案」研發兩輛105公厘輪型戰車，儘管砲塔性能優越，載台均為國造智慧財產權，應可立即成產成熟戰力，但在陸軍採用改良延壽的M60A3戰車搭配將陸續接裝對美採購的M-1A2T戰車下，現已決定不會再投資軍備局計畫興建的第三輛樣車，或進一步建案採購部署。讓研發人員扼腕不已。他們近期以外軍對俄烏戰爭的觀察，作為遊說陸軍的材料。

Nicholas Drummond表示，雖然120mm戰車砲擁有高效的APFSDS彈藥，但新的105mm彈藥同樣致命，而且可以攜帶更多彈藥。很多人心中的一個問題是，烏俄衝突對主力戰車的未來有何啟示？根據他們的觀察，得出以下觀點。

這名前英國軍官表示，戰車間的對決，已經相當罕見且並非常態。而戰車大多是被飛彈擊毀，而不是鎢芯穿甲彈。在許多情況下，戰車被用作突擊砲以火力支援步兵戰鬥，這就是為什麼像Leopard 1 豹1式這樣的老車被證明在戰場上仍然有用。但雖然120公釐戰車砲擁有高效的APFSDS彈藥，但新的105公釐彈藥同樣致命，且輪型砲車可以攜帶更多彈藥，並可105公厘HE彈藥加以編程，非常適合直射。

前軍官表示，戰車生存能力降低、很依賴被動裝甲，而更依賴能夠對抗反戰車飛彈和空中威脅，尤其是無人機的主動防禦系統。戰車最佳的生存手段，是快速離開區域並躲藏起來，這似乎是我們已經忘記的基本策略。

他說，作戰機動性變得越來越重要，尤其是在跨區作戰前提背景下，因此將部隊從一個地區快速重新部署到另一個地區的能力可能是關鍵性的。而這些原因往往有利於更輕、更敏捷的輪式戰鬥車輛，這在一定程度上解釋了為什麼日本和義大利如此投資8x8突擊砲車。

前軍官說，日軍16式機動戰鬥車與義大利Centauro輪車，都可提供強大的火力，而成本卻遠低於主力戰車。輪型砲車可以快速做出反應。除了提供火力支援外，也是偵察和驅逐戰車的理想選擇。

前軍官表示，未來版本的M1艾布蘭、Leopard 2 和Challenger 3 確實仍將在戰場上佔有一席之地，但隨著北約軍隊的目光投向了主戰車之外其他類型的戰車，他預判輪式突擊砲車將發揮更重要的作用，這將是裝步部隊下一個進化方向。

陸軍 輪型戰車 俄烏戰爭 飛彈 國防部 戰機

延伸閱讀

國造重型狙擊槍對決洋槍 軍備局等陸軍下達量產決心

獨／M60A3與M-1A2T戰車夾擊 軍方放棄輪型戰車研發

美國務院緊急售以色列1.4萬發坦克彈藥 挨批不符要求減少平民傷亡立場

擅離職守偷跑去超商 士兵吃飯兩小時...一小時罰三萬

相關新聞

效仿日本16式戰鬥車 輪型戰車研發者向陸軍爭取部署

前英國陸軍步兵軍官Nicholas Drummond一則推文，近期成為輪型戰車研發單位向陸軍兵監爭取M105輪型戰車部署...

軍事院校難負擔動員任務 首波後備編制合併元旦生效

在因應1年制義務役即將入營，陸軍、憲兵部隊規劃擴編之際，後備動員部隊編制卻傳將縮編。據悉，陸軍專校後備一、二旅將合併；憲...

國造重型狙擊槍對決洋槍 軍備局等陸軍下達量產決心

國防部軍備局205廠研發製造12.7公厘 XT112國造重型狙擊槍，陸軍判定射擊精度不合格。205廠找英國AI-AX50...

國軍監控中共 今發射長征運載火箭搭載衛星發射任務

國防部表示，今天上午9時58分許，中共在四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務。

獨／M60A3與M-1A2T戰車夾擊 軍方放棄輪型戰車研發

國防部軍備局耗資7億元預算執行獵豹案，研發兩輛105公厘砲輪型戰車，在陸軍採用改良延壽M60A3戰車搭配對美採購M-1A...

超音速旅行夢／協和號客機復飛有譜？ 機迷想見重返藍天「先養好身體」

英國廣播公司BBC的協和客機懷念專題，曾訪問到一名男子威廉斯（Dennis Williams）。威廉斯的妻子為了慶祝丈夫的60歲生日，幫他訂了一趟協和機之旅。威廉斯得知後很感動，但告訴妻子想延5年，65歲退休時再去圓夢。沒想到還等不到威廉斯退休，協和機就已先退休，他的超音速夢想，始終沒有實現。 協和機最後飛行已經20年，世界上不停有洋洋灑灑的計畫提出，將重啟超音速旅行市場。然而對懷抱協和客機美夢的旅人，最重要的準備動作，恐怕不是存錢，而是務必保養好身體，因為夢想成真的那一天，恐怕還要等很久。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。