效仿日本16式戰鬥車 輪型戰車研發者向陸軍爭取部署

前英國陸軍步兵軍官Nicholas Drummond一則推文，近期成為輪型戰車研發單位向陸軍兵監爭取M105輪型戰車部署的材料。這名軍官表示，在烏俄戰爭中，戰車間的對決，已經相當罕見且並非常態，且履帶戰車在無人機威脅下在戰場上的生存率低，更輕、更敏捷的輪式戰鬥車輛，才是未來作戰的選擇，日本、義大利相關裝備都已成軍服役。

國防部軍備局耗資7億元科研預算執行「獵豹案」研發兩輛105公厘輪型戰車，儘管砲塔性能優越，載台均為國造智慧財產權，應可立即成產成熟戰力，但在陸軍採用改良延壽的M60A3戰車搭配將陸續接裝對美採購的M-1A2T戰車下，現已決定不會再投資軍備局計畫興建的第三輛樣車，或進一步建案採購部署。讓研發人員扼腕不已。他們近期以外軍對俄烏戰爭的觀察，作為遊說陸軍的材料。

Nicholas Drummond表示，雖然120mm戰車砲擁有高效的APFSDS彈藥，但新的105mm彈藥同樣致命，而且可以攜帶更多彈藥。很多人心中的一個問題是，烏俄衝突對主力戰車的未來有何啟示？根據他們的觀察，得出以下觀點。

這名前英國軍官表示，戰車間的對決，已經相當罕見且並非常態。而戰車大多是被飛彈擊毀，而不是鎢芯穿甲彈。在許多情況下，戰車被用作突擊砲以火力支援步兵戰鬥，這就是為什麼像Leopard 1 豹1式這樣的老車被證明在戰場上仍然有用。但雖然120公釐戰車砲擁有高效的APFSDS彈藥，但新的105公釐彈藥同樣致命，且輪型砲車可以攜帶更多彈藥，並可105公厘HE彈藥加以編程，非常適合直射。

前軍官表示，戰車生存能力降低、很依賴被動裝甲，而更依賴能夠對抗反戰車飛彈和空中威脅，尤其是無人機的主動防禦系統。戰車最佳的生存手段，是快速離開區域並躲藏起來，這似乎是我們已經忘記的基本策略。

他說，作戰機動性變得越來越重要，尤其是在跨區作戰前提背景下，因此將部隊從一個地區快速重新部署到另一個地區的能力可能是關鍵性的。而這些原因往往有利於更輕、更敏捷的輪式戰鬥車輛，這在一定程度上解釋了為什麼日本和義大利如此投資8x8突擊砲車。

前軍官說，日軍16式機動戰鬥車與義大利Centauro輪車，都可提供強大的火力，而成本卻遠低於主力戰車。輪型砲車可以快速做出反應。除了提供火力支援外，也是偵察和驅逐戰車的理想選擇。

前軍官表示，未來版本的M1艾布蘭、Leopard 2 和Challenger 3 確實仍將在戰場上佔有一席之地，但隨著北約軍隊的目光投向了主戰車之外其他類型的戰車，他預判輪式突擊砲車將發揮更重要的作用，這將是裝步部隊下一個進化方向。

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