影／兩棲突擊車登陸沙灘 高雄西子灣首度紅色沙灘驗證

海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，雖然風浪不佳，但在許可範圍下，3輛突擊車破浪登岸，這也是兩棲突擊車首次在西子灣海水浴場登陸，吸引不少民眾駐足觀看。

國軍從今年起針對全台10多處經認定、戰時可供共軍實施大規模兩棲登陸的「紅色沙灘」進行兩棲突擊車試登驗證，今天上午最後一處驗證地在高雄西子灣沙灘進行，由海軍陸戰隊的三輛AAV-7兩棲突擊車從中和級戰車登陸艦上，模擬泛水搶灘登陸，由於西子灣外海有錨泊區與航道，大型的戰車登陸艦在外海需要不斷打轉在貨輪中穿梭，加上東北季風南下湧浪也快達到兩棲突擊車耐波上限，不過訓練精實的國軍官兵還是憑著優良的技術克服浪高，順利完成登陸任務，並循原水路回到船上，完成紅色沙灘實兵驗證，國軍也順利測知共軍可能的登陸路徑並更新兵推參數。

據了解國防部大費周章，派出實兵對這些「紅色沙灘」逐一進行驗證，絕對有必要。因為這些沙灘早年地形適合登陸，不過經過多年之後，這些沙灘的地形、地貌都已產生變化，部分「紅色沙灘」的海岸線長度與縱深明顯縮減，為了驗證這些沙灘是否可供登陸，軍方今年起陸續派出AAV-7兩棲突擊車進行各地沙灘登陸，尤其是高雄西子灣沙灘，由於是觀光客眾多的海水浴場，過去從來沒有做過這種兩棲突擊車登陸驗證，所以也吸引不少軍事迷前來捕捉難得一見的精彩畫面。

全球防衛雜誌主任陳國銘說，現場可見第一輛上岸的是AAV-7兩棲突擊車排雷型，就是要在上岸後打出排雷索為後方的登陸車清除地雷障礙，隨後的兩輛車都在風浪上限順利登陸，可以顯見這款AAV-7兩棲突擊車性能優異，而高雄西子灣由於是觀光海水浴場，過去從未做過類似的演練，這次可以見到戰車登陸上岸可說是十分罕見。 海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，陸戰隊官兵在現場觀看登陸進度。記者劉學聖／攝影 海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，雖然風浪不佳，但在許可範圍下，3輛突擊車破浪登岸。記者劉學聖／攝影 海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，雖然風浪不佳，但在許可範圍下，3輛突擊車破浪登岸，這也是兩棲突擊車首次在西子灣海水浴場登陸。記者劉學聖／攝影 海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，3輛突擊車破浪登岸，完成任務後原路返回。記者劉學聖／攝影 海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，3輛突擊車破浪登岸，完成任務後原路返回。記者劉學聖／攝影 海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，戰車登陸艦在外海打開後艙門。記者劉學聖／攝影 海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，這也是兩棲突擊車首次在西子灣海水浴場登陸，吸引不少民眾駐足觀看。記者劉學聖／攝影 海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，雖然風浪不佳，但在許可範圍下，3輛突擊車破浪登岸，這也是兩棲突擊車首次在西子灣海水浴場登陸。記者劉學聖／攝影 海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，3輛突擊車破浪登岸，還在貨船中冒險穿梭。記者劉學聖／攝影 海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，雖然風浪不佳，但在許可範圍下，3輛突擊車破浪登岸，這也是兩棲突擊車首次在西子灣海水浴場登陸。記者劉學聖／攝影 海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，戰車登陸艦在外海穿梭在貨輪海域。記者劉學聖／攝影 海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，雖然風浪不佳，但在許可範圍下，3輛突擊車破浪登岸，這也是兩棲突擊車首次在西子灣海水浴場登陸。記者劉學聖／攝影 海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，3輛突擊車破浪登岸，完成任務後原路返回。記者劉學聖／攝影 海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車今天上午首度在高雄西子灣海灘登陸，首輛上岸的是排雷型，還伸出艙內的排雷索，模擬為後方登陸車排除地雷。記者劉學聖／攝影

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