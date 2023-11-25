影／關鍵決策者全是黃曙光！ 馬文君質疑潛艦國造黑幕更勝慶富案
立委馬文君今天發布「慶富獵雷艦弊案」紀錄影片，她說，當年舉發獵雷艦案弊端，海軍放水讓慶富造船得標，造成公股銀行損失150億元；如今潛艦國造案，招標疑雲重重，國家金庫門戶洞開，且同樣有最高層政治力介入，相關人員卻不用負法律責任，反是擔任吹哨者的她，被依外患罪遭調查，黑幕更勝慶富案。
馬文君說，獵雷艦案和潛艦國造案都有同樣一位關鍵決策者，就是黃曙光。在慶富獵雷艦案中，黃曙光擔任海軍司令，撥付給慶富根本不必要撥付的24億元，而在潛艦國造案中，他是總召集人。
獵雷艦案慶富造船向銀行聯貸205億元，經她舉發最後查出慶富公司的確詐貸洗錢，慶富案外流錄音檔並揭露，慶富副董事長陳偉志找上高雄市政府海洋局局長王端仁協調取得用地，陳偉志並自曝到總統府成功要求海軍提早撥工程款，綠營官商勾結。
她說，慶富案讓公股銀行損失150億元，但慶富董事長陳慶男至少遭司法追究責任，監察院也以監督不周，彈劾海軍司令、副司令、王端仁等人。
馬文君說，慶富案是由她踢爆、告發，並且持續追查，緊盯行政部門，有民眾不能理解她為何強力監督潛艦國造，因為潛艦國造案問題和獵雷艦案如出一轍，她未能擋下上百億元的公帑遭詐騙，至今遺憾，於是當潛艦國造的爆料資料被交到她手中，她不能再讓當初的憾事重演。
這就是為什麼大家不能輕縱潛艦國造，不能輕信黃曙光，必須在明年促成政黨輪替，把當年的慶富，如今的潛艦，都查個清楚。
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