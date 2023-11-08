美前代理陸軍部長：台海若發生危機 美軍部署需要時間

國防安全研究院今日舉行「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論壇，與會的前美國代理陸軍部長惠特利表示，美國已與台灣共同研討防衛計畫、訓練及軍事投資，但台海若發生危機，美軍的部署需要時間，美國民眾的支持也十分重要。英國皇家聯合三軍國防研究所沃特林授則表示，台灣應強化海洋拒止，發展智慧水雷、水下載具、電戰等能力；亦應檢視台灣的複雜地形對防衛作戰的幫助。

論壇第一場次的專家對話以「俄烏戰爭對嚇阻中國的啟示」為主題，邀請國民黨立委江啟臣主持，惠特利（John Whitley）、沃特林（Jack Watling）與捷克布拉格國際關係研究中心布勞恩（Mats Braun）與談。

三位與談人提醒，俄烏戰爭揭示當代戰爭仍是漫長與血腥的。除了審慎的備戰、正確的防衛戰略，以及充分的軍備投資外，最重要的因素仍然是「人」。對外，台灣必須爭取國際的支持，並確保國際援助的持續；對內，部隊的訓練與民眾的準備程度，則是成功抗敵的關鍵。兩者都取決於民眾的防衛意志。

惠特利表示，抗敵意志決定烏克蘭與阿富汗的差異。台海若發生危機，美軍的部署需要時間，美國民眾的支持也十分重要。美國國防部除積極建立反制中國的反介入/區域拒止（A2AD）之能力與計畫，也與台灣共同研討防衛計畫、訓練及軍事投資。然而，若要加強美國與友盟長期援台的承諾，台灣抗敵意志至為關鍵。這也是烏克蘭仍可持續抵抗俄軍侵略，阿富汗快速崩解的主因。

沃特林則指出，備戰需兼顧軍事能力和決心與專業能力，備戰是避戰的最佳途徑。烏克蘭在戰爭初期成功抵禦俄軍，並成功取得國際援助，是持續抗俄的關鍵。台灣應強化海洋拒止，發展智慧水雷、水下載具、電戰等能力；亦應檢視台灣的複雜地形對防衛作戰的幫助，因這取決於對手的感測能力與台灣的中程防空體系；台灣的國防產業韌性與國際軍火供應鏈的參與亦相當重要。然而，他亦提醒不應高估科技與訊息傳遞在改變戰果的成效，人民的決心與部隊的專業能力更加重要。

布勞恩表示，台灣應爭取理念相近國家與人民的支持，烏克蘭總統澤倫斯基稱烏國的反抗不只是為烏克蘭，也是為了捍衛歐洲的安全與價值，是歐洲展現強大的團結意志的重要因素。然而，部分歐洲國家對烏克蘭的支持隨著時間而有鬆動跡象。這是烏克蘭後續努力的方向，也是台灣可有的借鑑。

商品推薦