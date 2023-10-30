海軍陸戰隊軍紀頻出包 邱國正：高層幹部人謀不臧

海軍陸戰隊接連肇發械彈外流事件，軍紀問題遭到關注。國防部長邱國正上午在立法院表示，這不是意外，而是意內，部隊有完整制度，規定很清楚，但人謀不臧造成執行有漏洞，這是國軍一而再、再而三出問題的原因，而且問題在高層幹部。

面對海軍陸戰隊接連肇生槍械藥遺失事件，刺針飛彈空筒甚至流入黑道，立法院外交及國防委員會上午因此邀請國防部部長邱國正率情治首長列席，以「兩岸情勢嚴峻下檢討國軍軍紀、軍品管理及防止國防機敏訊息洩密對岸之精進作為」為題進行報告，並備質詢。民進黨立委林靜儀質詢時，關切陸戰隊刺針飛彈彈筒流出軍方調查現況，詢問問題出在哪裡。

邱國正表示，這是部隊內部管理出了問題，規定很清楚，但執行有漏洞，人謀不臧，這是國軍一而再、再而三出問題的原因。但執行不能怪基層，上級是蓋子，國防部已追到旅級、指揮部。

針對海軍陸戰隊軍紀問題，邱國正說，很多人看了很意外，尤其軍中長官，但他說這不是意外，是意內，因為該管的沒有管，就是軍紀、紀律的問題；他說，總括言之，不外乎部隊內部管理，人員沒有克盡職責，帶部隊有方法，不能將問題一昧都推到基層幹部，基層幹部畢竟經驗不夠，他一再告誡高層幹部，不是坐在那裡下命令就好，為何要聯合編組，要看做了沒有，之後要講。

他進一步說，國軍幹部要有這個概念，不要把問題丟給基層，不要讓基層吃苦，問題出來，代表部隊有漏洞。

邱國正表示，我們一路過來，知道基層面臨什麼樣的困難，他們不會縱容，但他會教導；現在高層者一路過來，卻不自覺，變成高層也如此，那就很麻煩。立委問，問題重點是高層，邱國正說：是高層。官員也向立委補述指出，相關案件都究責到指揮官。

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