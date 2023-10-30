美售我嚇阻武器恐拖到2029年 邱國正：國造武器能應急

我國連年付款採購美造魚叉岸置、空射增程飛彈，但美軍至今卻遲未向美商提出產製合約，交貨時間恐怕會超過二2027甚庄2029年，引起美國會不滿。空軍參謀長曹進平上午在立法院表示，據我方了解，美軍是打算集合數個訂單後，預計今年年底會作簽約動作。國防部長邱國正則說，對美軍購以外，我們自產的（飛彈）「也會在那邊不停（生產）」；他說，有國外的更好，最起碼的應急，我們有這個能耐。

立法院外交及國防委員會上午邀請邱國正率情治單位首長列席，以「兩岸情勢嚴峻下檢討國軍軍紀、軍品管理及防止國防機敏訊息洩密對岸之精進作為」進行報告。

國民黨立委江啟臣質詢表示，美國眾議院包括對中、印太委員會主席蓋拉格與楊克聯名致函美國防部海軍部長，針對軍購武器交付台灣延宕一節表達關切，並點名兩項武器，包括我海軍800億元採購的400枚岸置魚叉飛彈、空軍採購的AGM-84K（SLAM-ER）空射型遠距增程型攻陸型魚叉飛彈，此型彈能從F-16戰機上打270公里。從美方嚇阻角度而言，這兩項武器遲交，將嚴重影響台灣嚇阻能力與國家安全。

江啟臣引述眾議員說法，以岸置魚叉為例，我國已支付相關款項，明年50億元預算案也已同意，但從美國海軍委製合約來看，這項延遲恐怕會超過外傳中共可能攻台的2027年，甚至延遲到2029年。

立委質疑，此案產製合約拖到現在已兩年多未簽，原因到底是什麼？而空射型遠距增程型攻陸型魚叉飛彈去年簽約至今10個月，也未看到美向廠商提出產製合約。美國會也感不滿。

邱國正表示，他有注意到此信，國防部也有些作為，正在努力，透過交流不斷對美表達關切，台美不停探討，美方成立老虎小組透過人為加把勁。

空軍參謀長曹進平表示，立委所提確是實情，此案包括各軍種數種彈藥，以空軍AGM-84K（SLAM-ER）為例，去年12月底簽署發價書後，透過各種會議督導進度，據我方了解，美方是打算集合數個訂單後，預計今年年底會作簽約動作。

立委追問，我方會否因此支付款項，曹進平表示，不會，供售價格不變。

針對立委關切美軍購延宕的空窗，會否影響戰力與國安風險，嚇阻性武器有無替代案？邱國正表示，立委所言屬實，每次台美交流我方都曾反應此事，也已有成效。他表示，而建軍按照期程，備戰必須隨時有作為與配套。他說，軍購以外，我們自產的「也會在那邊不停」，有國外的更好，最起碼的應急，我們有這個能耐。

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