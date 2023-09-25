美未還結餘款 阿帕契採購案結案5年無法關案

陸軍AH-64E長弓型阿帕契攻擊直升機昨在湖口營區開放活動展示空中戰力，民眾直呼精采。陸軍司令部昨證實，採購卅架阿帕契的「天鷹專案」早應於二○一八年結案，全案結餘款項經過五年，美方至今尚未返還我國，而陸續用於支應同案相關回修及零附件採購，至今無法關案。

我以「獵狸專案」為名對美採購一千七百枚無線射頻導引版「TOW-2B RF」反裝甲飛彈，首批四百六十枚新彈可望於今年十二月交運抵台，優先由本島廿五個聯兵營換裝，現役拖二式A型及標槍反裝甲飛彈，則將陸續轉移給特戰營與義務役步兵旅使用。

立法院預算中心完成明年度中央政府總預算案評估報告，內容披露陸軍司令部新型攻擊直升機（即天鷹專案）計畫期程為二○○八至二○一七年度，但截至二○二三年八月底仍有在途物資待沖銷金額折合新台幣約六十九點八七億餘元，經洽陸軍司令部說明結案進度略以：「尚有其他工項美方持續交運中」、「最後交期為二○二三年十一月」。

陸軍司令部昨表示，「天鷹專案」持續供補項目計送美回修及備份件等廿九案；陸軍持續運用對美定期管制會議，要求美方加速交運軍品，以快速完成供補及關閉全案。

而針對全案結餘款項，陸軍司令部說，美方仍在執行帳務清整，待完成後確依規定管制建案餘款繳庫。而陸軍自二○一八年十一月「天鷹」核定結案後，依規定支用案款，不做它案使用。

預算評估也披露另一長期未結案的軍購案，海軍司令部自二○一五年度納編「AAV7兩棲突擊車缺裝補充」計畫預算，總經費五十八億餘元，執行期程二○一五年至二○二○年度，此案辦理期程於二○二○年底屆滿，但到今年八月底仍有在途物資待沖銷金額折合新台幣約三點四四億餘元，海軍司令部回應：「尚有熱顯像瞄準具等次要品項尚未解繳，美方預於二○二四年三月交運。」