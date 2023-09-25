新竹湖口營區阿帕契迎賓 逾11萬人朝聖

暌違9年的「國防知性之旅」第2場活動昨於新竹湖口營區登場，日前引發話題的AH-64E阿帕契直升機彩繪「虎斑鯊魚嘴」首度正式亮相，並在空中戰技操演與演練，贏得全場最多目光，另包括CM33雲豹甲車、雷霆2000火箭車等30項武器裝備陳展，三軍樂儀隊、地空整體作戰演練等操演，吸引至少超過11萬人朝聖。

據了解，AH-64阿帕契直升機彩繪消息曝光後民眾一片讚美，軍方高層卻以「未呈報核准」為由，要求要塗銷成原塗裝，取消展示，消息一出立刻引發議論；21日先行預演，彩繪也曝光，昨亮相，吸引民眾圍觀爭睹，不少人認為好看、威猛。

昨包括空軍幻象2000-5戰機衝場、憲兵快速反應連重型機車表演、陸航空中分列式、地空整體作戰、戰技操演等，都讓民眾大呼過癮。

新竹縣長楊文科說，湖口營區由陸軍第6軍團裝甲第542旅、584旅及北測中心等部隊駐守，是國軍北部鋼鐵雄師，近日共軍機艦持續侵擾台海及周邊區域，大家要對國軍防衛能力有信心。

由於參觀人數眾多，現場數度因接駁車和排隊問題出現口角糾紛，軍方和警方也吵起來，導致場面混亂。6軍團表示，因天氣炎熱、求好心切發生言語衝突，已致歉；警方說，能夠理解，雙方持續努力為疏運交通全力以赴。

6軍團表示，昨備妥接駁專車220輛實施載運，上午8時到10時湧入人潮過多，導致個別接駁站壅塞，國軍就現場實際狀況，適時調整排隊動線並調撥車輛，對等待過久的民眾也深表歉意。