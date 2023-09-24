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陸軍湖口營區開放落幕 今入營參觀民眾破11萬

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍司令部與新竹縣政府合作辦理的「迷彩總動員，全民挺國防」湖口營區開放活動，今日下午圓滿落幕。陸軍六軍團表示，今日入營參觀民眾總人數超過11萬人。圖/軍聞社
陸軍司令部與新竹縣政府合作辦理的「迷彩總動員，全民挺國防」湖口營區開放活動，今日下午圓滿落幕。陸軍六軍團表示，今日入營參觀民眾總人數超過11萬人。圖/軍聞社

陸軍司令部與新竹縣政府合作辦理的「迷彩總動員，全民挺國防」湖口營區開放活動，今日下午圓滿落幕。陸軍六軍團表示，今日入營參觀民眾總人數超過11萬人。

軍聞社今日報導表示，湖口營區開放活動動態操演除安排三軍氣偶、三軍樂儀隊、陸軍專校戰鼓隊及原住民舞蹈表演外，並由空軍幻象2000戰機衝場、憲兵快反連重型機車展演、特指部戰技操演、陸航空中分列式、阿帕契戰力展示及地空整體作戰演練等項目，精采絕倫的操演，令現場觀眾驚呼連連。

靜態裝備陳展則包括AH-64E阿帕契直升機、CM33雲豹甲車、M109A5自走砲車及雷霆2000火箭車等多項武器裝備，現場還設有國軍人才招募、軍事體驗、社團成果展及園遊會等攤位。

六軍團則表示，營區開放活動從上午8時到10時，人潮湧入達到高峰，總人數更是超過11萬，對於疏運能力更是極大的挑戰。面對這場盛況已全力應對，調動了總計220輛遊覽車，並備有10多部中型戰術輪車，納入機動疏運計劃，以最大的運載能力縮短民眾候車時間，確保迅速將民眾送達活動會場。

六軍團指出，為了提供更多便利，在現場設立了遮陽棚、提供座椅、廁所和飲用水，同時派遣了專人向民眾提供必要的協助和資訊，也通過臉書等社交媒體平台向民眾傳達重要的候車資訊，以確保大家能夠順利參加活動。

六軍團說明，部分時段因人潮瞬間湧入而疏運不及，致民眾久候接駁車深感抱歉，也由衷感謝民眾對營區開放活動活動的熱情支持。

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