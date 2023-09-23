陸軍湖口營區開放正式登場 民眾接駁疏運任務挑戰軍方
陸軍新竹湖口營區開放活動明（24）日正式實施，屆時天候炎熱，為避免民眾進入營區時排隊久候，陸軍第六軍團表示，已動員大批遊覽車在七個接駁點等候，同時利用臉書粉專更新各點停車位置數量，呼籲民眾利用。
第六軍團指出，明日上午8時到10時是預期人潮湧入湖口營區的尖峰，屆時軍方將在接駁點提供最大的運載動能，縮短候車時間，以最快方式將民眾送達活動會；國防部、陸軍司令部臉書的資訊，將用來即時更新「新竹高鐵站」等7個接駁點的候車時間資訊，希望發揮最大的便民功能。
六軍團今天表示，民眾關心的節目程序表、入營身分資格、飲食、車輛接駁資訊，軍方已製作懶人包公布；此外，接駁點除了遊覽車，也提供復康巴士搭乘，抵達會場後的醫療措施、廁所、參觀區域，均有相對應的友善專區服務。
軍方提供民眾資訊連結如下：
「湖口營區交通開放資訊最新即時交通資訊」https://reurl.cc/r6DE3Z
加line掌握營區開放資訊：
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=014bywcj
活動懶人包：
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0csnaoL1YYxuWG6EfdghtEeHwoJePmogRfmzkGt51JkfSdYLQjEdAc7C5Fps1yNw1l&id=100064415363704&mibextid=Nif5oz
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