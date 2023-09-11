共軍山東艦群距鵝鑾鼻60浬 共機壓迫台海空域
國防部今天表示，國軍上午監控共軍機艦出海，中共山東號航艦編隊，位於我鵝鑾鼻東南60浬朝東航行，進入西太平洋航訓。
國防部發言人孫立方上午表示，自9月11日5時40分起，陸續偵獲中共殲-16、蘇愷-30、空警-500及無人機等各型機計13架次出海活動，11架次逾越中線延伸線，進入西南空域。中共山東號航艦編隊，位於台灣鵝鑾鼻東南60浬海面朝東航行，進入西太平洋航訓。
孫立方說，針對相關海空域動態，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
根據國防部公布9月10日6時至9月11日5時止的中共解放軍台海周邊海空域動態，偵獲共機26架次，共艦13艘次，持續在台海周邊活動，逾越海峽中線及其延伸線，進入西南空域共機有11架次。
值得注意的是，根據國防部發布昨日中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，2架蘇愷-30戰機，6架殲-16戰機，2架殲-10戰機，首度長時間在海峽中線東側空域長時間飛行，向前壓縮我空域反應時間。
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