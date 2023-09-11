共軍山東艦群距鵝鑾鼻60浬 共機壓迫台海空域

華府時間9月5日，81歲的陸軍退役飛官泰勒上尉（Captain Larry L. Taylor）獲頒美軍最高榮譽的榮譽勳章。55年前在越南，泰勒駕駛AH-1攻擊直升機，冒著槍林彈雨降落，讓4名被困戰友攀爬在飛機上，幫助他們逃出生天。美國總統拜登盛讚泰勒是拒絕放棄的人，挽救4條人命，改寫4個家庭的命運，是勇氣的具體象徵。泰勒表示，他只是盡職責，倘若那時就這樣飛走，他們一定很不高興。 泰勒的故事，讓人想起韓戰電影《決戰38度線》（Devotion）描述，海軍F4U飛官賀德納中尉（Thomas Hudner Jr.）迫降敵後，搶救隊友布朗少尉（Jessie Brown），同樣獲頒榮譽勳章。如此行為勇氣十足，戰機沒有多餘座位，想要搭救戰友出險，真的有可行？在美軍過往歷史裡，有沒有類似的例子？

2023-09-11 07:30