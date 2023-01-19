【專家之眼】「火山雷」霹靂：違反UN人道主義及和平原則

美國決定軍售台灣「火山車載布雷系統」及相關設備，約1.8億美元，如同晴天霹靂，引起各界譁然，質疑及反對聲浪。

先不論花這麼多約台幣50億的武器，是否可以買其他更具防衛台灣安全的軍備，「火山車載布雷系統」是非常有效率，可以「邊走邊噴」布雷。正因如此，有中央研究院院士為文，擔心台灣成為「地雷島」，平民婦女兒童等非軍事人員，將來在台灣走到那裡，不僅「步步驚心」還要「步步驚雷」，誤觸地雷的結果，血肉紛飛，魂魄俱無；更殘酷的是斷手斷腳，留下悲劇人生！

軍方立即出來解釋，認為「地雷島」說法是錯誤認知火山車載地雷，誤導民眾，強調這種地雷是專門炸毀戰車，只有達到戰車的重量，才會觸發地雷，對人員不會有殺傷力，沒有違反禁止使用人員殺傷地雷的「渥太華條約」，也沒有違反我國「殺傷性地雷管制條例」。

回顧當時立法院訂定「殺傷性地雷管制條例」時，原本軍方堅持的法條名稱是「人員殺傷性地雷管制條例」，後來是因為民進黨立委堅持去掉「人員」兩個字，可見立法意旨是廣義的對所有的地雷武器，不論對人員或戰車等都在管制之內。所以國防部強調「火山地雷」不違法是站不住腳的！

其次，針對「地雷島」的疑慮，軍方強調布雷區會放在共軍極可能登陸的灘頭，而且會有標識，民眾會因受到警示，不會誤入雷區。民進黨政治人物更出面喊話，説火山地雷有一部分露出地面，不會誤踩；而且這些地雷還有自毀裝置，將來可以引爆，不會留下後遺威脅。

以上說法，似是而非。如果火山地雷只布在共軍登陸搶灘灘頭，又標識明確，那共軍登陸前不是更容易排雷？然後順利登陸？那還談什麼阻絕共軍於灘頭？所以要火山布雷系統可以「邊走邊丟」，很明顯地，反而是共軍在登陸後，或空降戰鬥人員及裝甲車、坦克車後，布雷在相關道路上，延緩共軍在短時間攻占全島。也因此台灣島才會成為刺蝟式的「地雷島」；當然，屆時在「步步驚雷」下，無法逃離本島的人民、車輛都有可能成為「雷下亡魂」！

亞塞拜然和亞美尼亞的軍事衝突，拖延甚久，終於在2020年左右達成停火，亞美尼亞在亞塞拜然境內布雷數以萬計，在兩次激烈的Karabakh戰役後，雙方停火，但亞美尼亞沒有交給亞塞拜然有關布雷的地圖，因此亞塞拜然人至今仍生活在「地雷恐懼」（landmine terror）中。2022年9月30日「趨勢」（Trend）新聞報導，有3位百姓就是踩到反坦克地雷，而2死1傷。Trend後續還不斷報導民眾被地雷爆炸，死傷無數的新聞事件。

伊拉克入侵科威特之後，在伊科邊境埋下數以萬計的地雷，戰爭結束後，至今仍不時有誤觸地雷而死傷的民眾，最殘酷的還是被地雷炸傷後，重度殘障的民眾，在戰爭中的人生本來就是黑白的，被地雷傷害後，黑白人生更是變成「悲慘餘生」！

研究布置在中東的地雷，所以造成對平民的傷害，一方面排雷極其費時，同時花費甚鉅。這是因為埋在地上的地雷經過風吹日曬雨淋後，位置常常會改變；加上地雷的設計為了觸發爆炸，裝置上十分敏感，受天氣影響，常會發生腐蝕。因此，所謂的只有戰車、坦克的重量才會引發爆炸，並非百分之百可靠。最不人道的是兒童、動物並不能識別雷區與非人區，傷亡悲劇因而常常發生。

台灣民眾應該群起反對購買火山布雷系統，是因為這是違反世界「人道主義」原則及「追求和平」的價值。

禁止使用地雷的「渥太華條約」，雖然不是聯合國推動的，而世界上軍力排名前三名：美國、中共、俄羅斯都沒有簽署，乍看之下，購買及設置「火山車載系統」似乎沒有違反國際法，但卻違反聯合國正式機構的人道主義及和平的原則。

但聯合國設在日內瓦的總部，早就推動「全球保護群體的雷區責任行動計劃」（The global Mine Action Area of Responsibility of the Global Protection Cluster）。該計劃在2022-2024欲推動排雷或排除「簡易爆裂物」（improvised explosive devices ’IEDs’）的報告書前言中，特別強調，此時此刻全球有4100萬人直接生活在地雷或易爆物的死傷威脅中，6000萬左右的人生活受到影響；而平均每年有1萬人，因戰爭國或恐怖主義團體所布置的地雷或易爆炸物，受到死傷的噩運。

聯合國在日內瓦總部推動這項全球「非雷化」或「排雷化」的計劃，它提出的願景是：「（追求）一個世界，在這個世界中，當男孩、女孩、男人、女人生活在人道危急中，可以受到保護，避免被爆炸殺傷的危險；而且，這些地方受苦受難的人們的權利，要被認可及受到尊重。」（A world in which boys, girls, men and women living in humanitarian emergencies are protected from explosive hazards and where the rights of victims are recognized and respected.）

呼籲民進黨政府，特別是國防部，為防範武統，可以買先進武器；但基於人道及和平，不要違反聯合國追求的價值，不要把台灣變成恐怖的「雷區」！