【專家之眼】「火山雷」霹靂：違反UN人道主義及和平原則

美國決定軍售台灣「火山車載布雷系統」及相關設備,約1.8億美元,如同晴天霹靂,引起各界譁然,質疑及反對聲浪。

先不論花這麼多約台幣50億的武器,是否可以買其他更具防衛台灣安全的軍備,「火山車載布雷系統」是非常有效率,可以「邊走邊噴」布雷。正因如此,有中央研究院院士為文,擔心台灣成為「地雷島」,平民婦女兒童等非軍事人員,將來在台灣走到那裡,不僅「步步驚心」還要「步步驚雷」,誤觸地雷的結果,血肉紛飛,魂魄俱無;更殘酷的是斷手斷腳,留下悲劇人生!

軍方立即出來解釋,認為「地雷島」說法是錯誤認知火山車載地雷,誤導民眾,強調這種地雷是專門炸毀戰車,只有達到戰車的重量,才會觸發地雷,對人員不會有殺傷力,沒有違反禁止使用人員殺傷地雷的「渥太華條約」,也沒有違反我國「殺傷性地雷管制條例」。

回顧當時立法院訂定「殺傷性地雷管制條例」時,原本軍方堅持的法條名稱是「人員殺傷性地雷管制條例」,後來是因為民進黨立委堅持去掉「人員」兩個字,可見立法意旨是廣義的對所有的地雷武器,不論對人員或戰車等都在管制之內。所以國防部強調「火山地雷」不違法是站不住腳的!

其次,針對「地雷島」的疑慮,軍方強調布雷區會放在共軍極可能登陸的灘頭,而且會有標識,民眾會因受到警示,不會誤入雷區。民進黨政治人物更出面喊話,説火山地雷有一部分露出地面,不會誤踩;而且這些地雷還有自毀裝置,將來可以引爆,不會留下後遺威脅。

以上說法,似是而非。如果火山地雷只布在共軍登陸搶灘灘頭,又標識明確,那共軍登陸前不是更容易排雷?然後順利登陸?那還談什麼阻絕共軍於灘頭?所以要火山布雷系統可以「邊走邊丟」,很明顯地,反而是共軍在登陸後,或空降戰鬥人員及裝甲車、坦克車後,布雷在相關道路上,延緩共軍在短時間攻占全島。也因此台灣島才會成為刺蝟式的「地雷島」;當然,屆時在「步步驚雷」下,無法逃離本島的人民、車輛都有可能成為「雷下亡魂」!

亞塞拜然和亞美尼亞的軍事衝突,拖延甚久,終於在2020年左右達成停火,亞美尼亞在亞塞拜然境內布雷數以萬計,在兩次激烈的Karabakh戰役後,雙方停火,但亞美尼亞沒有交給亞塞拜然有關布雷的地圖,因此亞塞拜然人至今仍生活在「地雷恐懼」(landmine terror)中。2022年9月30日「趨勢」(Trend)新聞報導,有3位百姓就是踩到反坦克地雷,而2死1傷。Trend後續還不斷報導民眾被地雷爆炸,死傷無數的新聞事件。

伊拉克入侵科威特之後,在伊科邊境埋下數以萬計的地雷,戰爭結束後,至今仍不時有誤觸地雷而死傷的民眾,最殘酷的還是被地雷炸傷後,重度殘障的民眾,在戰爭中的人生本來就是黑白的,被地雷傷害後,黑白人生更是變成「悲慘餘生」!

研究布置在中東的地雷,所以造成對平民的傷害,一方面排雷極其費時,同時花費甚鉅。這是因為埋在地上的地雷經過風吹日曬雨淋後,位置常常會改變;加上地雷的設計為了觸發爆炸,裝置上十分敏感,受天氣影響,常會發生腐蝕。因此,所謂的只有戰車、坦克的重量才會引發爆炸,並非百分之百可靠。最不人道的是兒童、動物並不能識別雷區與非人區,傷亡悲劇因而常常發生。

台灣民眾應該群起反對購買火山布雷系統,是因為這是違反世界「人道主義」原則及「追求和平」的價值。

禁止使用地雷的「渥太華條約」,雖然不是聯合國推動的,而世界上軍力排名前三名:美國、中共、俄羅斯都沒有簽署,乍看之下,購買及設置「火山車載系統」似乎沒有違反國際法,但卻違反聯合國正式機構的人道主義及和平的原則。

但聯合國設在日內瓦的總部,早就推動「全球保護群體的雷區責任行動計劃」(The global Mine Action Area of Responsibility of the Global Protection Cluster)。該計劃在2022-2024欲推動排雷或排除「簡易爆裂物」(improvised explosive devices ’IEDs’)的報告書前言中,特別強調,此時此刻全球有4100萬人直接生活在地雷或易爆物的死傷威脅中,6000萬左右的人生活受到影響;而平均每年有1萬人,因戰爭國或恐怖主義團體所布置的地雷或易爆炸物,受到死傷的噩運。

聯合國在日內瓦總部推動這項全球「非雷化」或「排雷化」的計劃,它提出的願景是:「(追求)一個世界,在這個世界中,當男孩、女孩、男人、女人生活在人道危急中,可以受到保護,避免被爆炸殺傷的危險;而且,這些地方受苦受難的人們的權利,要被認可及受到尊重。」(A world in which boys, girls, men and women living in humanitarian emergencies are protected from explosive hazards and where the rights of victims are recognized and respected.)

呼籲民進黨政府,特別是國防部,為防範武統,可以買先進武器;但基於人道及和平,不要違反聯合國追求的價值,不要把台灣變成恐怖的「雷區」!