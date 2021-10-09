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【專家之眼】美國駐軍？謹記法例勿喪權辱國

聯合報 / 張競／中華戰略學會研究員
美國華爾街日報獨家報導，美軍進駐台灣協助訓練國軍，掀起各方議論。圖為美軍特戰第一總隊去年公布的形象影片中，直升機尾桁上「陸軍」與國徽（紅圈處）在片中一閃而過。圖／取自美軍特戰第一總隊官方臉書
美國華爾街日報獨家報導，美軍進駐台灣協助訓練國軍，掀起各方議論。圖為美軍特戰第一總隊去年公布的形象影片中，直升機尾桁上「陸軍」與國徽（紅圈處）在片中一閃而過。圖／取自美軍特戰第一總隊官方臉書

美國華爾街日報獨家報導，美軍進駐台灣協助訓練國軍，掀起各方議論，但此事在法理所具備嚴肅性與歷史教訓，卻未受到處處可見法律人之黨政高層重視。

美國駐軍台灣是近年來不斷透過媒體及政治人物所發送之政治訊息，不論其背後所隱藏目的是在挑釁北京抑或是為台北壯膽，但到最後不是像聲稱美國海軍陸戰隊擔任美國在台協會警衛般空穴來風，要不然就是像美國海軍研究船靠泊台灣，最後證明完全與美軍活動毫無關係。

但此等訊息總是會讓台北政壇產生莫名興奮，更讓北京黨政媒體惡狠狠放話，最後總是搞到好像事出有因但卻查無實證，當媒體報導熱度消退，事情必然不了了之，但卻留下無窮想像與各自表述空間。

其實近年來美軍與我密切互動，早被媒體報導到讓人感覺毫無保密警覺地步，但最後總是發現消息來源是由黨政人士提供，但卻讓國軍屢屢背上洩密黑鍋百口莫辯。但在媒體報導內容中，最是刻意忽略美軍在台活動時，其上級總是不斷告誡成員，美軍在台灣並無任何司法豁免待遇，因此其言行舉止務必遵從此間法律，否則產生法律糾紛難以處理。

相對美軍以嚴肅態度點破此項關鍵，台北政壇高層與媒體卻將美軍來台當作婢妾遭致臨幸際遇，此種情緒沖昏頭後，就將此等軍事交流視為榮幸，而完全忘記美軍在我境內活動，曾經產生過之法理爭議與慘痛難堪回憶，更完全假若未能妥善安排法理待遇，更會導致喪權辱國情事。

當年美國在台澎駐軍，係依據民國43年12月2日所簽訂「中華民國與美利堅合眾國間共同防禦條約」第七條：「中華民國府給予，美利堅合眾國政府接受，依共同協議之決定，在台灣澎湖及其附近，為其防衛所需要而部署美國陸海空軍之權利。」

但在民國46年由於美國陸軍下士雷諾槍殺中華民國陸軍少校劉自然後，美軍主張其具有外交豁免權，審判結果無法遭台灣社會接受，因此在5月24日臺北市發生示威暴動，美國大使館受到衝擊破壞。當時政府記取教訓，開始加緊與美國談判「在華美軍地位協定」，但由於司法管轄權有所爭議，因此無法達成協議。

直到民國53年11月4日國軍與美軍共同舉辦「天兵六號演習」，3名琉球前來參加演習美軍士兵，在彰化縣埤頭鄉和豐村輪姦並毆傷當地婦女，再度引起台灣社會嚴重反彈，使得美軍不得不嚴肅面對協商，終於雙方再1965年8月31日正式簽署「在華美軍地位協定」，該協定亦經雙方依憲法程序核准，在美方駐華臨時代辦恆安石於1966年4月12日以致我外交部長沈昌煥第5098號照會，明確依該協定第19條第1項規定要求加以確認後生效。

依據「在華美軍地位協定」第二十條：「本協定及其經協議修正之規定除經雙方同意提早終止外，應在中華民國四十三年十二月二日簽訂之中美共同防禦條約有效期間繼續生效。」因此該協定亦已隨美方單方面廢止「中華民國與美利堅合眾國間共同防禦條約」後，同時喪失效力；因此美軍在台活動並無法律豁免特權。正因如此，美軍來台活動，就會再三告誡其成員，美軍在我境內並無法律豁免待遇，因此其必須自重自愛，否則難以爭取法律管轄權。

在他國境內駐軍之外國軍隊在駐在國享有豁免權，始自1919年凡爾賽條約，事涉國家皆以正式條約規範外國駐軍之法律地位，此種法律運作模式向來都受到國際法學界支持。

1979年華盛頓承諾斷交、廢約與撤軍三項條件，才順利與北京建立外交關係，如今是否會再失信於北京，轉過頭來與臺北協議暗中駐軍，其中政治利害權衡，不是透過媒體放話自我欺騙可以解釋得過去。

再對比菲律賓杜特蒂總統就是捏到美軍在菲國境內活動享有法律豁免待遇之協議，才能夠予取予求讓美國低頭就範，請問台北政治高層與國安團隊對此是否具有足夠認識？假若其他國家發現美軍在台未獲司法豁免待遇就可駐軍，請問面對此種差別待遇，美國有無本事擺平其他國家？如此違反常理，難道不令人生疑？

最後必須提醒，菲國與美國所簽訂VFA，馬尼拉視其為正式條約，但華盛頓卻將其搪塞成行政協議，雙方對此不斷爭議，但卻沒有結果。相對起來當年我外交人員與美談判，能夠讓「美軍在華地位協定」列為條約位階，確實值得肯定。當前黨政高層法政菁英，假若面對美軍在境內活動，而無法謹記法例獲得教訓，可千萬不要喪權辱國，隨意亂提出承諾，讓後代恥笑台北政壇一代不如一代！

美軍 美國在台協會 國軍

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