【專家之眼】AIT的破格 對台灣是福還是禍？

上週農曆中元節，美國AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）與副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）第一次同時參加祭拜好兄弟，入境隨俗，強化親民路線，確實用心良苦。

去年此際，當時AIT的處長酈英傑也曾擔任主事者，普渡品包括整捆印上美鈔圖樣的冥紙與蘿蔔排骨湯等，煞有其事。而今年更有過之而無不及，主事者新任處長孫曉雅親自插香，還寫上英文姓名的祭祀小旗，而貼在啤酒祭品上AIT的標籤也變成A愛T，更發出祝禱文稱：「恭請普渡公至尊大士爺作主…弟子美國在台協會處長帶領全體員工敬備鮮花」云云，內容十分虔誠專業，只是基督徒持香祭拜，確實也打破傳統。

美國AIT如此拉攏台灣民眾，自然會受到歡迎，但說穿了，這些動作手段還是目的？

若以美國的共同防衛政策觀之，大致可分為：集體防衛，比如北約；雙邊防衛，比如日韓，這些都有條約義務，美方必須協同作戰。另外就是扶持代理，比如伊拉克（兩伊戰爭）與台灣。這也就是所謂的代理人戰爭，況且美方供台武器已由防禦性轉為攻擊性，包括海上衛士無人機與岸防巡航飛彈等，即可證明是要讓台灣先上火線，但美方是否協助？

針對當前「今日阿富汗，明日台灣」的疑慮，近日拜登還把台灣與北約並列，看似挺台立場堅定，當可稍微扳回美方的可信度。但若美國被其他國際事務糾纏，比如中東戰爭或伊朗危機，勢必會降低美軍對於印太地區的關注，光是一個阿富汗撤軍就使美方灰頭土臉，可見美方對於外部情勢的掌握確實不足。故探討美軍是否與如何馳援台灣時，還必須依照當時的國際情勢來定奪，這也就是美方一再強調對台海戰略模糊的重要原因之一。

但因台灣民眾抗中的情緒不高，尤其年輕人在戰時上前線的意願有限，而前國防部長嚴德發曾經說，國軍不為台獨而戰，其結果必難如美方所願，並已多次遭到詬病。

因而除了美方一系列支持台灣的法案與政策之外，去年AIT處長儷英傑還到金門參加823紀念會，因美國「臺灣關係法」（TRA）的有效範圍不包含金門，故酈英傑此行已破格。此外，今年五月份，AIT副處長谷立言（Raymond Greene）首次接受台灣政論節目訪問，七月下旬，美國AIT安全官員出現在國軍政教節目「莒光園地」中，並強調美台「新夥伴關係」，也史無前例，可見美方動作頻頻。

進而美方敦促台灣增加軍費，還要強化教召以便與美國國民兵對接，以及將募兵制改為徵兵制，前兩項已在進行，但徵兵制則困難重重，因此一政策乃票房毒藥。故再加上孫曉雅的親民手腕，以強化美方對台灣民眾的影響力，可見其處心積慮之深。但重要的是，美方的善意對台灣是福是禍，確實值得三思。

當前民進黨一面倒向美國的策略，現已陷入自綁其戰車當砲灰的困境，只要情勢緊張，台灣必定首當其衝，就算美軍馳援，也必為時已晚。或曾有民進黨高級黨工稱，823是國民黨與共產黨的戰爭，有何紀念價值？依此邏輯，當前就應該是民進黨與共產黨的對抗，與國民黨無關，但這種觀點必遭美方打臉。