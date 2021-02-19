【專家之眼】尊重專業 善用海巡

海巡艦艇因為新增艦體標示塗裝，再度成為社會新聞焦點；但在此時海上執勤殉職之海巡弟兄悼念公祭，卻未受政治人物關注，只有海巡體系首長出席，再加上向來關切軍警海巡之立法委員葉毓蘭遠赴台東致祭，人情冷暖真是讓人寒心。

今年1月22日中國大陸第十三屆全國人民代表大會常務委員會第廿五次會議通過《中華人民共和國海警法》後，其中動用武力條款受到日本關注與質疑，並且聲稱將採取同樣方式對抗，釣魚台海域對峙態勢儼然具有升溫跡象。

國內政治機構與多位學者專家附和日本論調，紛紛將矛頭針對北京修法，但遍讀各方論述，就是沒有任何分析是將原始法條拿出來說文解字，持平論斷問題究竟出在何處？多半都是扈從東京觀點加以唱和呼應，但卻未曾理解該法條規範為何，不啻招認發言論斷擊鼓而攻只有立場而無是非。

依據《中華人民共和國海警法》具體文字，涉及動用武力部分之基本原則為該法第22條：「國家主權、主權權利和管轄權在海上正在受到外國組織和個人的不法侵害或者面臨不法侵害的緊迫危險時，海警機構有權依照本法和其他相關法律、法規，採取包括使用武器在內的一切必要措施制止侵害、排除危險。」因此就法論法來說，此項動用武力原則是具有嚴格前提要件，在既定狀況下才會以被動方式動用武力。

而如何動用警械與武器，則是詳細規範於該法第六章「警械和武器使用」；該章自第46條至第51條，分別對於使用「警械或者現場的其他裝備、工具」、「手持武器」以及「艦載或者機載武器」之情況加以規範，並且對於緊急情境直接使用武器、約制過度使用武器以及該法未作規定時所需參照適用之其他規定法條，運用法條文字具體予以律定。

最後該法在第74條第四款，針對海警機構工作人員在執行職務中「違反規定使用警械、武器」，明確表述將「按照中央軍事委員會的有關規定給予處分」。第75條：「違反本法規定，構成犯罪的，依法追究刑事責任。」更是規定違法使用武器除面對行政懲處外，還要承擔法律責任。

就法條文字來說，其實該法並無不當之處，對比各國相關法條，恐怕亦未見得特別強勢；只不過東京是作賊心虛，明明是打算是要偷盜他方財產，還要刻意加以曲解，擺明是要警察去抓賊還不准使用警械，根本就是厚顏無恥強辭奪理。

其實我國依據《海岸巡防法》第14條：「海巡機關人員執行職務時，得使用武器及其他必要之器械；其使用辦法，以法律定之。」（108年6月21日修法前為第13條）因此制定《海岸巡防機關器械使用條例》，對比中國大陸《中華人民共和國海警法》，其實基本原則與法條細節規範都相當類似。

日前針對駐守東南沙使用火炮規範，海岸巡防機關有意修訂增補《海岸巡防機關器械使用條例》，其中草案條文甚至詳細到第一擊權責歸屬之細節，筆者接獲數位立法委員與海岸巡防機關袍澤來電請教時，不禁感嘆當初行政院高層決定派遣海巡官兵接替海軍陸戰隊駐守東沙南沙，就是希望淡化領土爭議，彰顯治安維護。

如今政治環境被兩岸互動搞到如此惡劣，在海峽武力對峙最為嚴重，雙方武力真槍實彈交鋒年代，東沙南沙從未落過一槍一彈，甚至還在兩岸和緩時期，能夠在東沙設立國家公園，如今卻被搞到要考慮用火炮加以防禦，到底這個政府執政下，國家安全是否愈來愈糟，大家都是心知肚明。

假若真是具有國防安全威脅，就應當斷然由海軍陸戰隊接替防務，若是需要海洋治安巡護，就派遣海巡官兵執行勤務，兩者並不衝突。金馬外島保持駐軍，海巡單位照樣執行治安勤務，大家各司其職，證明相當恰當。假若真是情勢緊張，而非政治炒作，為何東沙南沙非要堅持讓海巡官兵打鴨子上架，實在讓人難以理解。

海洋與海岸巡防是充滿專業性之治安任務，對於海巡官兵所具備專業未受尊重，反而去炒作「第二海軍」話題，實在是糟蹋海巡袍澤日積月累所建立之專業信譽，在此真是要為海巡官兵叫屈。而為彰顯營建「第二海軍」能量，所浪費之投資預算，更是讓人搖頭。

如何運用海巡官兵既有艦艇與專業素養支援海上與江河內陸軍事作戰，戰史上不乏先例，非要逆勢而為硬是搞出個四不像，只證明主其事者專業素養太過低劣，只能靠依附討好當道憑著威權辦事，而不願認真研讀海軍戰史。

至於對《海岸巡防機關器械使用條例》如何修法？與其東扯西加將接戰規定細節規範都寫在法條中，毋寧只要加註「海巡機關負責執行國土防衛任務時，使用武器不受本條例規範。」其實就能解決所有問題！外行領導內行，讓海軍出身者領導海巡，若不尊重專業善用海巡法律素養特長，必然是讓本身被困在死胡同中。