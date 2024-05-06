美國聯準會（Fed）再升息的風險降低，金融市場歡聲雷動。法人指出，Fed短期內不急著降息，投資組合建議以優質股債產品為主，債券產品最好以中短天期為主，較有資本利得空間。

Fed上周開會，富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，Fed如預期維持利率不動，但減少縮減購債的步伐，將每月公債買回上限由600億美元降為250億美元。儘管通貨膨脹黏著性高，但Fed主席鮑爾已淡化升息的風險。

富達認為，今年可能將無降息機會，主要是因為需求強勁將使通膨維持黏性。而且，如果維持目前經濟情勢，市場預期不著陸（即經濟成長率超過2.5%，通膨年增率超過3%）的風險將持續升溫。從資產配置的角度來看，富達對風險資產維持正面觀點，但短期漲幅已大，因此調降股票投資評等至「中性」，維持信用債「中性」評等。投資策略建議以全球優質股息策略，搭配美元優質債券做為核心資產配置，以對抗市場波動，並看好日股與科技股長線展望。

施羅德債券投資團隊表示，Fed不會重啟升息，債市最大利空解除。因應目前市況，投資組合中仍須保有債券產品，最好以中短天期為主，以降低利率及通膨起伏的衝擊。美債殖利率曲線預期趨於陡峭，短端利率下行空間高於長端，也就是短天期債券更有資本利得空間。

另外，金融產業基本面穩健、證券化商品具評價面優勢，也都有投資機會。施羅德偏好收益率具有吸引力的資產擔保債券，也看好年期較短的歐洲投資級債。不過，美國投資級和非投資級債評價面都已偏貴。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人維克（Paul Varunok）則看好機構房貸抵押債（MBS）的投資價值。

統計顯示，1995年來，在四次Fed停止升息後進場投資各類高品質債，機構MBS表現勝出。

維克分析，在Fed停止升息後，雖然長年期債受惠於殖利率下滑，卻也伴隨較大的波動風險。以風險調整後的報酬來看，機構MBS表現優於長年期債，也優於投資等級債。