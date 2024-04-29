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全球經濟「不著陸 」可能性變大？安聯投信建議：聚焦「三方向」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

第2季海外股票型基金布局策略上，安聯投信表示，面對全球經濟「不著陸 」可能性變大，建議聚焦「三方向」，包括成長導向、布局優質複合債和短年期公司債、布局AI與台股主題。

安聯投信指出，首重以成長為導向，聚焦在不同主題多重資產、聚焦收益成長、智慧城市等策略；其次，考量降息不急亦不遠，伺機布局優質複合債和短年期公司債，建議配置在美國收益、短年期與多元信用債策略，聚焦收益機會與平衡市場波動；三是掌握結構成長機會，布局AI與台股主題，參與輪動行情。

安聯投信表示，面對政策轉向在即，部分股市創下新高，除反映令部分領域承壓部分干擾因素如緊縮政策可望緩解，同時也是受穩健基本面所支撐。另方面，從企業端來看，預期去年領先的產業有望維持強勁的獲利成長，許多領域企業獲利成長今年亦有望重新加速，後續整體環境料將繼續有利風險資產表現，市場漲幅的擴散亦提供參與輪動行情的投資機會。

其中在聚焦多重資產方面，安聯投信表示，目前已可看到市場漲勢開始擴散，若和去年極端集中情形相比，更為廣泛的上漲可視為健康市場結構；從企業端來看，許多領域獲利成長可望重新加速，加上聯準會認為通膨接近峰值，今年預計開始降息，在此環境下將更有利成長股表現 。

其次，以收益作為核心策略，抵禦波動環境。安聯投信表示，看待今年債市機會，若認為未來聯準會降息可能隱含經濟弱勢等訊號，投資等級債會是很好保護也是不錯收益來源；若擔心利差放寬，可選擇較有收益緩衝的非投資等級債；若寄望降息帶來資本利得，往殖利率曲線前端移動會是較佳做法；考量價格變化取決利率及存續期變化，短年期債券在前端較具優勢，長天期債則多已反映。

布局 降息

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