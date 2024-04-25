美國企業債 買點浮現

在聯準會5月利率決策會議前，各天期美債殖利率升至4.6%至5.4%，法人表示，殖利率後續彈升幅度有限、價格修正空間小，且債券票息有機會覆蓋資本損失，降息啟動後，還有息價雙收優勢，從風險報酬比評估，美國企業債券投資價值提升、布局時點佳。

第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑說明，從信用基本面、資金動能觀察，持續看好美國投資級債券的投資價值，根據投資機構統計數據，第1季美國高評級債券信評調升家數達283家，同時也有七家由非投資等級調升至投資等級的明日之星，相較信評調降家數75家，兩家由投資等級調降至非投資等級的墮落天使，反應美國投資級債券信評維持正向。

由資金面觀察，至4月22日為止，美國投資級債券已連續12周資金淨流入，高殖利率吸引資金流入投資級債券。

林邦傑指出，美國大型企業營收與現金流量持穩，財務基本面維持良好，信評持穩，此外投資級債券季節供給高峰已過，市場需求穩健，現階段信用利差持續居低檔，投資價值受到機構投資者青睞。

投資策略上，林邦傑強調，適度調升公用事業、循環性消費債券配置部位，採賣短、買長，拉長存續期策略操作，持續觀察通膨變化與聯準會後續利率政策動向，債券殖利率逢高原區，宜分批建立低波動、收益資產部位。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國通膨不易快速達標，然而考量利率長時期維持在高點對經濟的負面衝擊。

聯準會下半年應會開始降息，此時採取不短不長之中天期債的利率曝險策略，可保留後續市場若有過度反應時的調整空間。隨著債券債息收益墊高，更適合做為防禦風險性資產震盪的配置。