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跨國組合平衡型基金 抗風險

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
跨國組合平衡基金績效表現
跨國組合平衡基金績效表現

近期金融市場波動加劇，主要受經濟數據與企業財報影響、聯準會降息時間點遞延且尚未明朗、以及中東國家地緣政治衝突等，法人建議，可趁現階段透過具有跨資產、跨市場配置特色的跨國組合平衡基金來因應，有助於平衡風險，也能掌握不同資產輪動表現機會。

觀察近一年投信發行之跨國組合平衡基金表現，前十強的累積漲幅都在15%以上，其中群益全民成長樂退組合基金、群益多重資產組合基金的累積報酬更霸占近一年冠亞軍。

在跨國組合平衡型基金的優勢上，復華奧林匹克全球優勢組合基金經理人朱展志指出，組合平衡型基金因分散投資於多元的全球各大類市場，兼顧資本利得和股息債息收益，提供多元獲利來源，分散單一資產類別波動並控制下檔風險。

朱展志表示，目前美國景氣與通膨增速雖高於市場估計，除科技成長股外，亦持續加速上修對非科技股獲利預估，預估股市中期趨勢向上，因此採偏多操作，透過股債均衡配置，兼顧投資機會並因應市場突發的不確定性風險。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳分析，全球經濟動能優於市場預期，3月份全球製造業PMI升至50.6，進一步擴張。美國、歐元區下滑，日本、新興市場與中國製造業PMI回升。

葉啟芳指出，從全球製造業PMI先行指標來看，新訂單與新出口訂單上升，未來產出預期則維持在高位；在服務業方面，3月全球服務業PMI升至52.5，美國以外其他市場指數同步回升，歐洲連續兩個月回升，服務業動能較製造業來的強勁。

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