電動車概念基金 長線帶勁

根據國際能源總署（IEA）報告顯示，2035年前全球出售的汽車有半數是電動車，比重高於2024年的逾五分之一，且預估到2035年時，中國大陸將有近33%、美歐則有逾20%的汽車都是電動車。法人建議可長線布局電動車相關概念基金。

根據國際能源總署（IEA）發布「2024年全球電動車展望」報告預測，今年全球電池電動車與插電式混合動力車銷量，將增至1,700萬輛，占全球汽車銷售逾20%，高於去年的1,400萬輛銷量與18%占比。2024年第1季全球電動車銷量年增25%，該季的銷量相當於2020年全年銷量。

電動車概念基金近半年績效

值得注意的是，電動車領頭羊特斯拉公告今年第1季財報，雖然營收213億美元、每股純益（EPS）0.45美元皆低於市場預期，但毛利率17.4%僅季減0.3個百分點。

法人分析，此次特斯拉財報最令市場驚喜的是近期謠傳將暫緩的2.5萬美元新平台車款不但將持續進行開發，甚至目標由原先2025下半年提前至2024年底到2025上半年投產。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，標普500指數今年第1季企業獲利超乎預期幅度可望達到12.4%、高於五年平均水準8.5%，甚至也比短期的2023全年平均值6.4%及長期的十年平均值6.7%來得高，顯示當前市場仍持續看旺美股企業獲利上修契機。

另外，隨時序進入最新一季財報公布密集期，後續將高度關注各企業營運展望與產業前景。

產業方面持續看好以AI科技為基礎的產品將逐漸推出，進而帶動終端需求的增長，包含車用硬體及軟體類股。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，雖然今年來美國電動車龍頭股價回檔修正，令市場關注需求是否放緩，不過在全球永續發展共識下，各國努力朝向淨零碳排目標，以及電動車相關基礎建設也有望逐漸普及下，電動車的滲透率仍有望提升，且根據IEA的預估，2035年前全球出售的汽車有半數是電動車，若搭配相關充電基礎建設持續增加，整體電動車產業投資前景仍不看淡，次產業方面，包括整車組裝、電池、車用晶片、充電樁、先進駕駛輔助系統等皆可持續關注。