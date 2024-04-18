根據境外基金觀測站統計，至3月底，國人持有境外基金金額年增14.1%至4.08兆元新台幣，創下歷史新高，3月淨流入金額為84.9億元。其中，固定收益型當月淨流入146.1億元，反觀股票型基金持續失血，淨流出金額為141.7億元。

法人表示，美國聯準會升息結束，市場開始期待啟動降息，加上股市短線漲多，使境外固定收益與平衡型基金較受台灣投資人青睞；境外股票型基金3月仍出現大量贖回現象，但受惠於全球股市3月表現依舊亮眼，整體規模仍呈現上升態勢。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，雖然美國通膨數據連三月高於市場預期，但PPI數據有放緩跡象，加上聯準會3月會議紀要提及，雖然通膨下降幅度不夠快，但大部分聯準會官員仍認為2024年降息決定是合適的；換言之，儘管降息時程可能會有所延遲，但今年啟動降息的態度仍未改變。

由於市場預期貨幣政策轉向，中長期投資等級債已連續五月吸引資金淨流入，且淨流入金額呈現顯著成長態勢；隨升息結束、醞釀降息之際，建議投資人可加碼布局投資等級債基金，短線享收息紅利，長線則有望賺資本利得。

保德信固定收益團隊指出，今年來海外債市持續吸金，目前美國投資級債殖利率仍維持5%以上高水位，市場評估較高的收益率勝過市場波動，即使經歷上周美債殖利率震盪，推升美債殖利率彈升、債券波動指標MOVE也呈現上揚走勢，然而，截至11日，美國投資級債信用利差反而收窄，顯示仍有買盤支撐，統計今年來已有超過千億美元共同基金持續買入。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民建議，現階段固定收益資產的高殖利率水準，經過時間的累積，息收更可帶來相對豐厚的報酬表現。