加碼美股 聚焦AI、工業

美國企業陸續公布第1季財報，貝萊德智庫表示，企業獲利成長將不限於科技產業，工業及原物料等類股的獲利將更亮眼，這也反映出美國整體經濟體的韌性，因此貝萊德維持加碼美股的立場，但也關注中東緊張局勢。

美國最近的通貨膨脹仍未符合市場預期，引發投資人擔憂美國聯準會（Fed）將延後降息甚至升息。貝萊德認為，美股企業獲利表現需要符合市場的高度期待，才能提振投資人信心。

整體來說，貝萊德預期，企業獲利成長將擴展到科技以外的產業，但仍看好將受益於人工智慧（AI）的潛在標的。貝萊德預期各產業的表現將更為分歧，並審慎挑選工業、大宗商品、醫療保健和能源產業中的潛在機會，對於消費品看法則較保守。

貝萊德分析，大宗商品生產商削減產量，加上且需求超出預期，導致大宗商品價格上漲。

另外，大趨勢正推動現在及未來報酬的結構性變革，也正逐漸帶來影響力。

例如，在低碳轉型過程中，銅等金屬的角色相當重要，價格已經急劇反彈，預估未來還有進一步上揚的空間。

AI的進步增加數據中心的擴建量，這也提升大宗商品的需求。

貝萊德認為，在投資組合納入能源股，有助於對抗地緣政治風險。

隨著地緣政治逐漸碎片化，企業將生產基地轉移到離本土更近的地方，將有利工業股發展。

在「通膨削減法案」等政府重大刺激措施的推動下，有利於工廠及基礎建設的投資。

聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋表示，與其猜測Fed何時降息，不如回歸企業基本面。

以S&P 500指數為例，每股盈餘恢復成長且創新高、毛利率也克服高通膨與高利率並持續回升，預期今年企業獲利成長將由利潤率帶動。

蘇智蘋說，以AI為例，高階繪圖處理器（GPU）的需求強勁，顯示未來數年AI成長機會可期，受惠的企業可能從目前的少數晶片廠商擴散至各式各樣的技術應用者。

除了AI題材之外，還可注意落後補漲題材，如醫療保健。