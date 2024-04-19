5縣市激戰！民進黨地方黨部主委選舉 各派系2026黨內初選前哨戰

民進黨縣市黨部主委選舉今天領表登記截止，因攸關2026縣市長選舉，黨內派系積極布局，現任縣市首長已2任的台南市、桃園市、宜蘭市、花蓮縣與嘉義市等縣市，都出現黨內競爭，形同下屆市長選舉黨內初選前哨戰。

民進黨黨職每2年改選一次，2022年黨職改選時，積極擴張版圖的英系拿下7席，成為最大贏家，正國會則守住5席。

2024年民進黨縣市黨部主委選舉定5月26日投票，新一任主委最重要考驗，是2026縣市首長、議員選舉的提名與操盤，因攸關各派系版圖消長，派系間的合縱連橫備受關注。

根據民進黨各縣市黨部主委登記結果，六都除了高雄市下週登記外，台北市現任主委張茂楠、新北市立委蘇巧慧與桃園市的前桃園縣議員黃傅淑香，均是同額競選。

六都的台中與台南，都是現任市長2任屆滿，黨部主委登記呈現兩強相爭。台中市黨部由議員鄭功進、評召許木桂登記參選，台南市是立委郭國文與前台南市議員陳金鐘參選。

台南市是總統當選人賴清德的政治本命區，賴系立委林俊憲、正國會立委陳亭妃都是下屆市長熱門人選，湧言會立委王定宇動向值得關注，市黨部主委選舉被視為黨內初選的前哨戰。

搶頭香完成登記的前台南市議員陳金鐘，近年被認為與王定宇較為友好，不過，陳金鐘說他自己不代表任何派系，絕對秉持中立態度；登記投入主委選戰的郭國文，被視為賴清德子弟兵。

桃園市部分，現任主委張丞儀無意連任，加上歷經市長與立委選戰失利，地方基層要求改革的聲浪不斷，原傳出有多人將參選，最後僅現任議員鄭淑方與前桃園市客家事務局黃傅淑香完成登記，但鄭淑方最後決定退選，黃傅淑香同額競選。

新北市黨部主委在本週出現戲劇性變化，蘇系立委蘇巧慧與正國會前立委余天，都在第1天完成登記，但余天17日深夜對外聲明，因為妻子不同意，再加上該世代交替，余天決定不參選主委。

新北市最後由蘇巧慧1人登記參選，綠營地方人士認為，擔任主委讓蘇巧慧可跨區走動、經營基層，對2026選市長有利。國民黨在新北已連續執政近20年，現任市長侯友宜尚無接班人，若加上民眾黨參戰，民進黨2026年問鼎新北市長的成功機會極大。