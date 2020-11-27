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【專家之眼】笨蛋！台灣走向世界 問題不在開放萊豬

聯合報 / 陳一新／淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授
已12度遭國民黨杯葛的行政院長蘇貞昌今天上午赴立法院做施政報告，國民黨立委不滿民進黨團護航，祭出「豬內臟」攻擊。記者許正宏／攝影
已12度遭國民黨杯葛的行政院長蘇貞昌今天上午赴立法院做施政報告，國民黨立委不滿民進黨團護航，祭出「豬內臟」攻擊。記者許正宏／攝影

在民進黨立委強勢護航之下，行政院長蘇貞昌27日終於上台提出施政報告，但由於執政黨人多勢眾，藍委不敵，只有向民進黨投擲豬內臟，撒得立院議場滿地豬內臟與豬血，讓這一天成為立法院有史以來最血腥的一天。

孰令致之？身兼民進黨主席的蔡英文總統自始獨斷獨行，不顧程序正議，不僅未與反對黨溝通，甚至也不和大多數黨籍立委及從政黨員打個商量，就自行在8月28日宣布自明年元旦起開放美國萊豬進口。

當萊豬議題在國內鬧得沸沸揚揚之際，民進黨政府仍不願與反對黨溝通，聽取在野黨合情合理的意見，以致一錯再錯，終至一發不可收拾，演變成今天「血腥」的局面。

針對萊豬進口爭議，行政院長蘇貞昌26日定調「萊豬進口五原則」：赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查。表面上，蘇揆似乎在回應民意，但由於「赴美查廠」重點只查新肉品廠，疑似對舊廠放水；而「清楚標示」僅以圓形貼紙標示為台灣豬，三角形貼紙為美國豬等國外進口豬，並未標明是否含有萊劑，造成廣大民眾對政府誠意高度懷疑，在野黨也抨擊政府為德不卒，只做半套，因此而引發更多民怨，也讓執政黨民調直直落。

更引人非議的是，蔡英文總統、蘇貞昌、經濟部長王美花等人老是以「只有開放美豬進口，台灣才能推展台美貿易並走向世界」的大帽子，來壓制反對進口萊豬的聲浪。

蔡英文18日在台灣被排除在「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）之後，刻意迴避她2016年就職演說帶領台灣參加RCEP的承諾，卻大言不慚地表示政府會努力為台灣打造新的方向與願景。

蘇貞昌在23日（周一）的院會中強調「我們要出去，台灣才不會被困死，這是基於國家整體經貿利益考量。」在27日以「守護台灣、走向世界」為主軸的施政報告中，他進一步表示，「台灣必須開放走向世界，台灣在國際村的責任與義務、台美貿易推展及其中的美豬議題，朝野都必須共同面對」。

「台灣必須開放走向世界」話雖不錯，但並不是一定要開放美國萊豬才能走向世界。更何況，蔡政府開放進口萊豬，以為可以換到洽簽「雙邊貿易協定」（BTA），結果卻連邊都沒沾到。

對台灣來說，我國雖然在「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP ） 的範圍之內，但是距離參加卻又何其遙遠？台灣迄今沒有參加全球任何一個重要的自貿體，又如何走入世界，善盡「台灣在國際村的責任與義務」？

笨蛋！台灣走向世界，問題不在開放萊豬，而在於兩岸關係！

美豬 美牛

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