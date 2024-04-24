新聞眼／死刑辯論 如失衡天秤

台灣死刑存廢爭議數十年，社會遲遲沒有共識，每當重大刑案發生，死刑議題都會再被拿出來討論；憲法法庭昨天論戰死刑存廢議題，堪稱世紀之辯，也可謂是台灣最接近廢死的一刻，從多位大法官提問的問題，心證明顯，司法權若不知自我節制，如同失衡的天秤，真能一錘定音？

近期新北少年割喉案被害家屬聲明反對廢死，以免讓少數人為所欲為、有恃無恐；惡質保母虐殺「剴剴」案更讓逾兩萬人連署虐童致死唯一死刑，可看出我國民意仍不贊成廢死，大法官真能忽略這些聲音？

過去大法官曾在釋字一九四號、二六三號、四七六號解釋皆認為合憲，廢死團體仍不放棄，持續替死刑犯聲請釋憲救濟，成為死囚技術性拖延執行的手段。

死刑存廢不只攸關死囚人權，被害人家屬的心聲也應受到同等重視，為了達成廢死的烏托邦，律師團在聲請釋憲理由提及被害人的人權應由「國家」透過完善補償與救助管道來保障，但被害者被殘忍殺害的剎那，人權早已灰飛煙滅，國家如何來得及保護？

被害者的生命已逝，無法捍衛自身權益，從憲法法庭昨天發言內容及大法官的問題，被害家屬發聲的機會相對微弱，整場言詞辯論宛如一個嚴重失衡的天秤。

逾八成民眾不贊成死刑，民意卻敵不過「人權」，蔡英文政府認為廢死是普世價值，卻不敢明講廢死是政策目標，不過從提名贊成廢死的大法官，終審法院替判死設下嚴苛門檻，法務部以「自訂」的執行規則暫緩執行死刑，不難看出政府的態度。

若廢死是政策未來走向，政府應該建立完善配套制度後，再透過行政、立法程序廢死；不敢承擔廢死的政治責任就甩鍋給司法，絕對逃不過人民的罵聲。

法務部代表在憲法法庭上直言，死刑是讓被告為自己犯下的罪刑負責，憲政價值的天秤不該一昧偏向被告人權。若大法官只想積極為民眾示範所謂的憲法教育，人民只能被迫接受？