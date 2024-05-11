日本原始祕境巡遊！嚐靈魂美食、訪隈研吾木建築靈感起源地

【圖／文：田欣雲，行遍天下雜誌375期】

「日本最後秘境」高知位於四國南境，坐擁山海雙絕景，名列日本森林面積比例最高的縣，東邊擁抱蔚藍太平洋，被譽為食材寶庫的高知美食霸佔日本第一！IG打卡美拍祕境、2023熱播日劇《爛漫》主題遊、世界級建築大師隈研吾「雲之上小鎮―檮原町」建築美學巡禮，好山好水、美食美酒，加上高知英雄名人的帶路，令山海高知魅力四射。

高知美食多次摘下日本第一寶座，鰹魚和鮪魚並列為日本最受歡迎的魚，高知人靠海吃海，對鰹魚情有獨鍾，因出產優質鰹魚聞名，甚至將之指定為縣魚。高知靈魂美食「炙燒鰹魚」在縣內各家餐廳都可吃到，像是在高知市超人氣的「弘人市場」還可看到廚師以大火炙燒鰹魚的畫面。在鰹魚船（かつお船）土佐鰹魚道場（土佐タタキ道場）遊客更可自己動手體驗鰹魚炙燒（鰹魚半敲燒）、用餐和購買高知伴手禮、土特產。炙燒鰹魚DIY先將鰹魚塊以大火薰焦表面，再快刀切成生魚片，佐以柚子醋、醬油和蒜頭切片，肥厚鮮嫩的魚肉爽口清甜，簡單的酢料酸味，正是引出鰹魚甘鮮的祕訣！「鰹魚船」鄰近高知知名賞月名所桂濱公園，僅約10分鐘車程，必遊日本海濱百選美景、祕境龍王岬和2022新開張商店街選購伴手禮和品嚐人氣IG打卡甜點。

▲土佐鰹魚道場

位於高知市浦戶灣口的桂濱海灘，以白砂青松、美麗月牙般的弓形海灘、太平洋美景聞名。據說近代日本最有魅力的人物坂本龍馬亦鍾情於此，公園境內坐擁高約13公尺的巨大坂本龍馬銅像、坂本龍馬紀念館。

▲桂濱海灘

古稱土佐的高知千年古剎鳴無神社近來躍登網路瘋傳IG打卡熱點，因酷似宮島浮在海上的鳥居而得名「土佐的小宮島」。坐落於須崎市橫浪半島上的迷你神社以祈福靈驗聞名，亦為高知能量景點之一，一排依海而建的鳥居加上通往海中的參道秘境，充滿神祕色彩的千年歷史，洋溢空靈靜謐的氛圍。相傳古代神明就是從海上在此登陸的，一路向碧海藍天延伸的鳥居、參道，畫面絕美！吸引無數網美美拍，信徒朝聖。

▲鳴無神社

高知鄉親強力推薦晚上一定要去「高知廚房」弘人市場嚐嚐超美味又道地的土佐美食，這座高知最大美食廣場聚集60多攤美味食肆，高知人說：「來到弘人市場有三大重點：吃到飽、喝到飽、花不多！」這裡的氣氛超級熱鬧接地氣，加上經濟實惠，幾乎天天客滿。必吃美食有：烤鰹魚、鯖魚生魚片、土佐褐毛牛、安兵衛餃子、烤雞肉串、章魚燒和土佐小吃像是海苔天婦羅、炸河蝦、炸海鰻等等，必喝高知18酒造，在「高知的廚房」體驗熱血阿莎力高知人的「請客文化」。

▲弘人市場

「日本最後祕境」高知有座祕境中的祕境「雲之上小鎮」檮原町，世界級建築大師隈研吾說：「與檮原邂逅，我重生了！」這座深山老林地處高知縣與愛媛縣交界，是隈研吾木建築靈感的起源地，是歷史小說家司馬遼太郎筆下的「世外桃源」，海拔1455公尺，町內91％是森林，來自世界各地的觀光客追隨隈研吾的腳步造訪「雲之上小鎮」，靜心聆聽雲上之町森林之歌，邂逅隈研吾的6座木建築：雲之上飯店（本館）、隈研吾的小博物館、檮原町綜合廳舍、小鎮驛站「檮原」（Marche Yusuhara）、四國最美「雲之上圖書館」檮原町立圖書館、檮原町複合福祉施設（YURURI檮原）。其中，「雲之上飯店」（本館）於2021年閉館改建，將於2024年重新開幕，飯店旁的「雲之上溫泉」照常營業，規劃有露天溫泉、桑拿、SPA、食堂及土產店。

▲雲之上小鎮

拜「2020年東京奧運主場館－國立競技場」所賜，掀起了一波隈研吾建築熱潮！隈研吾曾說，整座檮原小鎮呈現了自我建築的變遷，全村宛如一座「隈建築博物館」。自1994年起，歷經30年，隈研吾在檮原町打造了6棟建築，從這座世外山城的歷史和自然環境中獲得設計靈感，將日本杉木、茅草和傳統木匠工藝等元素融入建築當中，並融入自然，兼具現代設計感與傳統日本和風。

高知高岡郡佐川町因2023年熱播日劇《爛漫》(らんまん)而火遍日本！掀起「跟著爛漫去旅行」熱潮，佐川町正是劇中主人翁「日本植物學之父」牧野富太郎的故鄉。這座400年江戶風情的酒造古鎮喝得到上天下海的「土佐宇宙深海酒」，處處皆有牧野富太郎的足跡，佐川觀光協會規劃了各種「爛漫」牧野富太郎主題活動和路線，走訪青山文庫、舊伊藤蘭林塾、牧野富太郎故鄉博物館、名教館、金峰神社、竹村家、青源寺、司牡丹酒造、日本百佳櫻花景點牧野公園，佐川町更推動「全鎮植物園」計畫，超級爛漫！

▲佐川町司牡丹酒造

位於市區的高知城名列日本12座原始風貌保存最完好的城堡，是縣內最佳賞櫻景點之一，亦為「日本三大夜城」，不只白天迷人，夜景更璀璨動人，以夜間點燈的美輪美奐成為遊客朝聖的知名夜城！四月的「高知城花走廊」、12月跨到新年1月的「高知城光之祭」都是眾所注目的城中亮點！

▲高知城





景點資訊

鰹魚船 土佐鰹魚道場

網址：www.tataki.co.jp/cn/index.html

時間：10:30-15:00





網址：katsurahama-park.com/





時間：社務所僅於週末例假日、每月1日及15日開張





網址：hirome.co.jp/

時間：平日、週六、例假日10:00-23:00，週日09:00-23:00（各店家營業時間略有不同）





網址：www.town.yusuhara.kochi.jp





網址：sakawa-kankou.jp/





網址：www.tsukasabotan.co.jp/

時間：週一至五08:30-17:20（週六、日休）





網址：kochipark.jp/kochijyo/

時間：09:00-17:00，夜間活動詳見官網





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