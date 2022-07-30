清流冠軍掛保證！全日本「最好吃的香魚」在愛知縣東榮町

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】日本人的夏天美食清單中，一定有香魚！但是說起哪裡的香魚最好吃？居然有集合全日本各地溪流產區香魚的美味競賽〜「清流香魚巡禮大會(清流巡り利き鮎会)」來掛保證。第20屆賽事共有來自全日本58條河川的香魚參加評比，以「色香味」為審查基準，結果「振草川(愛知縣東榮町)的香魚最好吃」獲得壓倒性的大好評。

▲愛知縣東榮町的香魚，從58條清流產的香魚評比中脫穎而出，是全日本最好吃！ 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會 / 提供

▍ 東榮町振草川的香魚為什麼好吃？

▲愛知縣東榮町振草川擁有培育美味香魚的天然優質環境！ 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會 / 提供

生長在溪流中的香魚是鮭魚、鱒魚的親戚，以吃青苔為主食，而乾淨清流是培育優良青苔的先決條件。

愛知縣東榮町的振草川是從長野縣流過來的天龍川水系，這條河流由於多岩盤的河床向陽性佳，擁有培育優質青苔的環境；加上水流穩定、即使下大雨也不會呈現混濁狀態，是難得的清流，也是美味香魚成長的重要關鍵。

好吃的香魚肉質細膩，據說品質優良的香魚會有淡淡的西瓜味飄香，而得名「香魚」。東榮町振草川的香魚在釣魚界本來就有名，經過清流香魚大賽冠軍的獎項加持，更是名聲大噪，許多人不遠千里來此一嚐傳說中的香魚美味。

▍ 振草川的美味香魚要去哪裡吃？

▲山之餐廳SAKATA (山のレストランさかた) &東榮御膳。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會 / 提供

①山之餐廳SAKATA (山のレストランさかた)

將開店20多年來最受歡迎的東榮御膳定食，使用東榮町生產的炸雞腿肉、烤雞串、雞胸沙拉和炊飯等，結合季節限定的鹽烤天然香魚，光看就讓人食指大動。

［推薦套餐］東榮御膳(錦爽雞御膳＋鹽烤天然香魚) ￥3000～￥3500

※價錢會因香魚大小而有變動。

地址／愛知縣北設樂郡東榮町大字本鄉字二タ田25-2

電話／0536-76-1453

官網／www.toeinavi.jp/spots/detail/18/

▲大崎屋旅館&香魚套餐。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會 / 提供

②大崎屋旅館

沿著振草川建立的料理旅館。老闆特別將振草川是培育日本最優香魚的在地特色，融入到供應菜色中。

［供應時期］6月～10月中旬，採預約制。

［推薦菜色］香魚套餐（6品）￥5,500、香魚御膳（3品）￥2,500

地址／愛知縣北設樂郡東榮町下田和手貝津1-1

電話／0536-76-0046

官網／www.toeinavi.jp/spots/detail/31/

▲山正食堂(お食事処やま正)&3種口味的香魚。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會 / 提供

③山正食堂(お食事処やま正)

在地人也喜愛的老舖餐廳。以賣魚起家的老闆擁有挑選好吃魚種的深厚功力，推出的香魚料理也有好口碑。

［提供時期］6月～8月，採預約制。

［推薦菜色］炸香魚、鹽烤香魚、田樂醬烤香魚，各￥1,100

地址／愛知縣北設樂郡東榮町大字本鄉字西万場4

電話／0536-76-0140

官網／www.toeinavi.jp/spots/detail/19/

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