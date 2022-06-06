日本靜岡300萬繡球花海盛開中！入住南伊豆輕鬆追花、賞海景
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】初夏玩日本，當然不能錯過繡球花！靜岡縣的「下田公園」能欣賞約300萬朵繡球花盛開，是日本首屈一指的繡球花景點。
搭配6／1開跑的下田繡球花祭，周邊的度假型飯店「休暇村南伊豆」也看準商機，推出住客限定免費接駁車，讓住客們能免自駕輕鬆追花海。
「休暇村南伊豆」全館皆為附設陽台的海景客房，能遠眺彎月形的弓濱沙灘、享受南伊豆弓濱溫泉，晚餐則是大啖下田名產金目雕、海螺等美食的自助式Buffet，雙人房1泊2食，每人14,500日圓起。
靜岡縣 休暇村南伊豆
交通：伊豆急下田站轉乘東海巴士至「休暇村」站，下車徒步即達。
地址：靜岡縣賀茂郡南伊豆町湊889-1
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