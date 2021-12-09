極品草莓吃不膩！ 濱名湖採「章姬草莓」 邊採邊吃超滿足

濱名湖周邊林立許多草莓觀光果園。 圖：濱松濱名湖觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】濱名湖為位於日本靜岡縣濱松市與湖西市間的潟湖，是日本第十大湖。充滿湖光山色之美的濱名湖，物產豐富，尤以周邊林立許多觀光草莓園，每年1月到5月草莓盛產期，總是吸引許多遊客，一家大小前往體驗邊採邊吃草莓的樂趣。

▲草莓觀光果園體驗採果樂。 圖：濱松濱名湖觀光局／提供

其中最受推薦的是對土壤培育非常講究的「Kashima Harvest(かしまハーベスト)」觀光果園。園內所種植「章姬」草莓是靜岡最著名的品種，其特色是果粒碩大鮮艷飽滿、多汁又甜度高，濃郁的果香讓人一口接一口。

▲靜岡知名的章姬草莓又大又甜。 圖：濱松濱名湖觀光局／提供

觀光果園 Kashima Harvest位於濱松花卉公園的東側（靠濱松一側），從1月到5月都能體驗採摘草莓的樂趣，果園內所有的溫室都乾淨整潔，並使用有機肥料栽種，培育出酸度低、果肉柔軟的「章姬」草莓，遊客可以盡情享受邊採摘邊品嘗新鮮草莓，讓人滿足又歡樂；還可以向工作人員請教，怎麼辨別出在超市裡吃不到的完熟草莓。採草莓的體驗時間約60分鐘，一般情況很充裕，可慢慢享受。當草莓被摘完果園就會閉園，因此建議提前電話確認，並在行前進行預約。

▲濱松花卉公園3月中旬至4月中旬可賞櫻花、鬱金香。 圖：濱松濱名湖觀光局／提供

除了採草莓，果園還有販售草莓等新鮮採摘的水果、果醬，和其他紀念品土產。體驗完摘草莓後，可以到濱松花卉公園欣賞美麗的花朵，3月中旬至4月中旬櫻花、鬱金香綻放，五月初則有盛開的紫藤，都非常漂亮。

▲濱松花卉公園3月中旬至4月中旬可賞櫻花、鬱金香。 圖：濱松濱名湖觀光局／提供

相關資訊：

【Kashima Harvest(かしまハーベスト)】觀光果園

地址：静岡縣濱松市西區吳松町3624 電話：053-487-0875

交通：從東名高速濱松西IC車程15分鐘

時間：果園營業時間１月８日至５月中旬

費用：１月～３月 成人2,000日圓、小學生1,800日圓、幼兒1,000日圓 ；４月～５月 成人1,700日圓、小學生1,500日圓、幼兒1,000日圓

Kashima Harvest(かしまハーベスト)：https://www.kashimaharvest.jp/

濱松花卉公園：https://e-flowerpark.com/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野