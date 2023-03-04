超夢幻視野！ 日職「北海道火腿」新球場開賣入浴券　邊泡湯邊看球賽，還能入住新飯店

想要邊泡湯邊看球賽不再是夢！ 日職「北海道日本火腿鬥士隊」的全新球場「北海道 BALLPARK F VILLAGE」今年落成，是日本第一座擁有「開闔式屋頂」球場、可容納達3萬5000人，更夢幻的是提供「天然溫泉」，讓球迷們可以一邊泡湯、一邊觀賞球賽！

圖／翻攝北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團

由台灣棒球好手王柏融效力的「北海道日本火腿鬥士隊」，斥資600億日圓興建球場，今年初順利落成啟用，更已在本月1號完成新主場第一次練習。球場建置的「tower eleven onsen & sauna」提供天然溫泉，入浴票券現已開賣，除了依有無比賽及專用席而有所區分，例如沒比賽時2500日圓，有比賽時5000日圓，而針對4歲至小六的兒童享半價、未滿4歲的幼童可免費入場。

圖／翻攝北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團

園內更有tower eleven hotel、VILLA BRAMARE和ALLPAR三間飯店，提供不同的住宿模式，其中「tower eleven hotel」只有12間客房，可直接在房間內或屋頂就能看觀看比賽，即日起三棟飯店開放預約4月3日至6月2日的住宿。

圖／翻攝北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團

「北海道日本火腿鬥士隊」的台灣版官方粉絲專頁也提醒大部分的區域需要穿著泳裝，無論住宿或是泡湯、桑拿，都有分賽期和非賽期，以及有球賽時才販售的專用席，最新售價則可再登上F VILLAGE網站確認。

圖／翻攝北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團

延伸閱讀：

．4個月期間限定！ 曼谷Asiatique夜市變身「迪士尼100週年」特別版樂園 12區域、6大主題打卡推薦

．快避雷！麥當勞「NewJeans套餐」無新包裝，粉絲超失望：買完會傷心