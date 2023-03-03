快避雷！麥當勞「NewJeans套餐」無新包裝，粉絲超失望：買完會傷心

跟著 愛蜜莉在韓國( ¨̮ )︎︎❤︎︎ 於 2022-11-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 12 個景點，其中包含 束草觀光水產市場、Sokcho Beach、Oeongchi Bada Hyangiro Trail。 束草是江原道內除了江陵之外，受歡迎的海岸城市，除了美麗的海景之外，位於束草的雪嶽山更是吸引許多登山愛好者來訪，擁有得天獨厚的山景與海景，束草的美食也不容錯過，非常適合來兩天一夜旅行！

2023-02-22 11:00