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快避雷！麥當勞「NewJeans套餐」無新包裝，粉絲超失望：買完會傷心

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@missdandan98授權、摘自韓國麥當勞官網
圖／IG@missdandan98授權、摘自韓國麥當勞官網

好失望！日前，網傳韓國麥當勞將與大勢女團NewJeans推出聯名新品與包裝，甚至還有粉絲自製聯名包裝概念圖，沒想到昨(2)日一推出，令NewJeans粉絲大失所望。雖然推出新漢堡，但並無聯名包裝及其他特殊活動，IGer單單在開賣第一天便手刀開箱，表示「趕快去幫大家踩雷」，建議大家不用特別前往搶購。

NewJeans麥當勞套餐並無相關聯名包裝。圖／IG@missdandan98授權
NewJeans麥當勞套餐並無相關聯名包裝。圖／IG@missdandan98授權

韓國麥當勞傳出聯名大勢女團NewJeans消息後，便有粉絲自製聯名包裝概念圖。圖／摘自IG@fashionandstyle.official
韓國麥當勞傳出聯名大勢女團NewJeans消息後，便有粉絲自製聯名包裝概念圖。圖／摘自IG@fashionandstyle.official

粉絲期待已久！韓國麥當勞攜手怪物新人女團NewJeans聯名推出新產品，並自3/2起正式開賣。沒想到本次的聯名僅是「代言新漢堡」，並無網傳的「聯名包裝」，讓不少粉絲失望表示「以為會像之前BTS那樣全部換」、「買完真的會傷心欸」。而IGer單單則在開賣日火速分享新漢堡，認為粉絲可以不用特地去買，沒有聯名包裝，漢堡本身也算普通，門市也只有廣告，沒有其他活動。

圖／IG@missdandan98授權
圖／IG@missdandan98授權

直接滅火！麥當勞及NewJeans聯名新漢堡主打「酥脆奶油洋蔥味」，韓國網友吃後分享「漢堡麵包有嚼勁，雞腿肉也炸得很酥脆，但奶油洋蔥味很平淡」，原本以為還有聯名包裝或周邊商品，而實際推出後反被認為是「雷聲大，雨點小」。

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