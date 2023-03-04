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4個月期間限定！ 曼谷Asiatique夜市變身「迪士尼100週年」特別版樂園　12區域、6大主題打卡推薦

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝ASIATIQUE官網
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適逢華特迪士尼100週年，泰國曼谷人氣夜市「Asiatique河濱夜市」特別與迪士尼合作，推出4個月期間限定的「Disney 100 Village」快閃慶祝活動，於2023年3月至7月舉行，共劃分為12區域，其中6大主題包括迪士尼朋友、皮克斯、星際大戰、冰雪奇緣、復仇者聯盟等人氣角色及周邊商品，迪士尼鐵粉們遊泰國一定不能錯過！

圖／翻攝ASIATIQUE官網
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歡慶迪士尼100週年，泰國Asset World Corporation集團將旗下的Asiatique改造成「Disney 100 Village」，將於2023年3月24日至2023年7月31日，為期4個月限定開園，園區劃分為12個區域，包括8個免費區域及4大收費區域，收費區域包括冰雪奇緣世界（World of Frozen）、皮克斯迷你高爾夫（Pixar Putt）、魔法花園（Enchanted Garden）及漫威宇宙（Marvel Universe），而免費區域內，你可以見到星際大戰（Star Wars）人氣角色，也可以在現場觀看迪士尼經典電影！

圖／翻攝ASIATIQUE官網
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從官網介紹特別點出6大主題推薦，在「冰雪奇緣Frozen區」現場將有真人比例的3D劇中人物雕像，搭配AR進行互動式體驗；「皮克斯區」是一個迷你高爾夫球場，球場設計靈感都來自於《玩具總動員》、《怪獸電力公司》、《超人特攻隊》、《海底總動員》等一系列Pixar電影；「漫威宇宙區」則有多個1:1復仇者聯盟模型；「星際大戰區」可藉由互動裝置模擬飛行器，選擇不同陣營來場銀河之旅；「魔法花園區」有12位迪士尼公主等比真人大小的模型提供合影；最後則是「迪士尼商場」，預計將有多款迪士尼100週年紀念商品可以選購，絕對是迪士尼粉絲們期待的夢幻天堂。

圖／翻攝ASIATIQUE官網
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活動門票即日起在官網販售，可以一次購買全區套票或是對喜歡的單區購買，票價區分為成人和3-18歲，並分為平日（週一至週四）與假日（週五至週日與特殊假日）兩種，價錢由219至2,249泰銖不等，自即日起至3月15日購票，還可享有早鳥優惠價！

圖／翻攝NARAK.CLUB
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圖／翻攝ASIATIQUE官網
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DISNEY100 VILLAGE@Asiatique

地址：2194 Charoen Krung Rd, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok

活動日期：2023年3月24日-7月31日

開放時間：10:00-00:00

圖／翻攝ASIATIQUE官網
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資料來源：NARAK.CLUBASIATIQUE官網

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