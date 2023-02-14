真心不騙！泰國北碧府也有「空中步道」，飽覽河岸風光只要60泰銖

去年底的泰國行我有三天兩夜跟友人aka佛牌達人建興哥一起到北碧府去玩耍，行程中我有安排了幾個我有興趣了景點和餐廳，建興哥也有提供一些意見，其中這個「Skywalk Songkwae Mae klong（สกายวอล์คเมืองกาญจนบุรี）」就是他找到的新景點，通常大家到北碧府玩都會想好好欣賞一下這邊的河景，但那裡沒有太多高樓層的建築物...一般遊客也不太可能自備空拍機之類的⋯這裡只要花60泰銖就可以上去飽覽整個河岸的風光，而且地點也不是在多偏僻的地方，我覺得還挺不錯的！

p.s.它在Google Map上叫「Skywalk in Kanchanaburi」

基本資料（Skywalk Songkwae Mae klong）

地址：ท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี ตัวอำเภอ Ban Tai, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71000 Thailand

電話：+66-34-511-502

開放時間：9:30 ~ 17:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/Skywalkkanchanaburi

這個空中步道算是位於北碧府比較熱鬧的市區那一帶，不過因為北碧府超大、大約有兩萬平方公里左右...大部份的土地都是屬於高原或山林那一種，所以它的市區跟曼谷那種大城市的規模是天差地遠，當地也沒有捷運或火車，先跟沒去過北碧府的朋友告知一下喔⋯

這次很感謝建興哥開車載我來北碧府玩，從曼谷一路開過來的話，車程約三個小時以上跑不掉，不過中間會經過許多有特色的景點以及餐廳，建議大家可以一路這樣玩過來。（我之後也會陸續跟大家分享我們這一趟還去了哪些地方）

觀光客們到北碧府都一定要參觀「桂河大橋」也在這不遠處，車程相距10分鐘左右而已。

如果你們自己不打算租車也沒有朋友開車的話⋯比較方便的玩法就是直接租車，可以透過泰國老司機Max哥的「金剛旅行社」來預約（我這趟去芭達雅就有透過他們來包車），他們安排的車寬敞舒適又乾淨，司機素質優秀，人都很Nice、英文溝通順暢，若真的遇到什麼現場難以溝通的狀況，旅行社方面也有台灣人的線上客服可以給予即時的協助，相當令人安心。

♦️金剛旅行社粉絲專頁：https://www.facebook.com/lovethaitour/

目前這空中步道入場的費用是60泰銖，夠便宜了吧？

跟曼谷的那個「Mahanakhon Skywalk」一樣，這裡的空中步道因為也是透明強化玻璃的地板，所以入內要先套上鞋套，避免產生刮痕之類的。

套起來還蠻不美觀的⋯但也只能這樣了，景點的環境要靠大家的配合才能維持。（聽說鞋套可以帶回家，這樣下次再度使用的話入場費只收30泰銖）

基本上一些包包或提袋都要放在免費置物櫃裡頭、不能帶上去。（不過相機包之類的是OK）

接下來就可以搭乘電梯上四樓了。

雖然這裡早上9:30就開放，不過聽說夕陽的景觀比較美，所以我們是下午16:5X左右才進來。（17:00是最後的入場時間）

其實我們上來之前，從下往上看，覺得這個景點好像沒有想像中的那麼美⋯有一點掉漆的感覺⋯

但實際上來看以後真的有驚豔到，原來不同的視角看出去感受差這麼多～

透明地板都可以直接看到底下的景象。

以前我也覺得自己是有懼高症的人，如果走什麼山中吊橋的話腳都會忍不住發抖⋯在這種透明地板的空中走道我好像免疫，走在上面悠然自得、完全不會有腿軟的感覺。

女孩子來這裡的話可能要注意一下穿著，最好不要穿迷你裙之類的，原因應該不用我多說吧⋯

從四樓的電梯走出來以後，左邊跟右邊都各有一段步道，景觀各有各的風情。

右邊的就是往「桂河大橋」方向的，可以遠眺橋身唷～

順帶一提，這座空中步道旁邊的河叫做「Mae Klong River（美功河）」，也有人翻譯成「夜功河」，不過它跟另一條大家比較耳熟能詳的「Mekong River（湄公河）」並不是同一條河，不要搞混了喔！

如果你們仔細看Google Map的話可以發現這美功河是由「Kwai Yai River（桂亞河）」跟「Kwai Noi River（奎內河）」所匯流而成的（兩條河的河水顏色不太一樣），然後「Yai」在泰文可以翻譯成「大」的意思，「Noi」可以翻譯成「小」的意思，所以大家可以理解成一條是「大桂河」，一條是「小桂河」。（但從地圖上看起來河道寬度是差不多的）

順帶一提，知名的桂河大橋是架在桂亞河上，就是「大」的那一條。

大家在這空中步道可以慢慢欣賞著夕陽照映在河水上的美景，然後還可以看到河岸邊的一些傳統水上屋，這些都是在曼谷那樣的大城市看不到的景象。

不免俗要拍幾張假掰的照片～♪

可能也有些人覺得就上來看個河景蠻無聊的，但我覺得那都是個人感受的問題啦～就像有人到花蓮玩會覺得到處風景都很美、拍照拍得不亦樂乎，但也有人覺得好山好水「好無聊」一樣⋯

我覺得黃昏的時候到這裡真的是蠻不錯的，天空跟河水都被染成迷人的金黃色。

如果你們是中午左右來的話就要做好防曬，Google的評論有人說中午很熱，除了要擦防曬油以外還可以準備一下陽傘。

然後聽說下雨的話這裡就會暫停開放（可能因為地板濕濕的會有危險），所以你們如果有打算前往的話一定要事先注意一下天氣預報，以免白跑一趟唷！

這輩子不曉得還有沒有機會來這裡第二次⋯所以照片一定要拍好、拍滿，不要留下太多遺憾。

待到太陽差不多要下山的時候我們才依依不捨地離開這裡⋯（還要趕去吃晚餐）

聽說這附近還蠻多小吃攤可以覓食的，但難得到北碧府一趟，我們安排的是一間比較有特色的餐廳，叫做「Keeree Tara」，那邊不但有河景相伴，而且整個裝潢超氣派、很像高檔五星級飯店的感覺，餐點也十分美味，之後整理好照片再與你們分享～

以上就是這次的分享，除了休息、耍廢以外也會盡量把握時間把我去年底去泰國旅遊的照片整理一下，陸續po文跟你們分享的，目前應該還有8X%的內容都還沒分享（因為我也是要工作、賺錢的，而且這一陣子又因為家母中風的關係所以一直要忙著處理一些相關的事情）...再給我一些時間吧！

Skywalk Songkwae Mae klong

地址：ท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี ตัวอำเภอ Ban Tai, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71000 Thailand

電話：+66-34-511-502

開放時間：9:30 ~ 17:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/Skywalkkanchanaburi

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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