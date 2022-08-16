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這個雙手合十表情符號不是「拜託」？各自解讀掀兩派人論戰

先為明年薰衣草之旅暖身 親子熱門景點「札幌田園主題公園」追花田

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「札幌田園主題公園SATOLAND」境內具備多種交通工具，可漫遊整座園區賞花。　圖：札幌観光協会／來源
「札幌田園主題公園SATOLAND」境內具備多種交通工具，可漫遊整座園區賞花。　圖：札幌観光協会／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】想要追薰衣草不用跑到富良野，到札幌近郊就有！腹地74.3公頃的「札幌田園主題公園SATOLAND」每年7月中旬起迎來薰衣草報到。一望無際的紫色花海能以徒步、馬車、租借腳踏車或搭乘園區SL巴士等多種方式賞花，還可以在園內體驗採收作物、挑戰騎馬或餵食山羊等。

▲一望無際的薰衣草花田在札幌近郊就能輕鬆欣賞。　圖：札幌観光協会／來源
▲一望無際的薰衣草花田在札幌近郊就能輕鬆欣賞。　圖：札幌観光協会／來源

SATOLAND在春夏秋是主打親近植物、認識農業的交流設施，冬季則會變身為戲雪天堂，四季都有獨特魅力，且玩法超多元。排入下趟親子出遊名單當中吧！

北海道 札幌田園主題公園SATOLAND

交通：札幌市營地下鐵「北34条」站或「新道東」站下，轉乘公車約10～25分鐘。

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札幌 公園 美景

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