先為明年薰衣草之旅暖身 親子熱門景點「札幌田園主題公園」追花田
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】想要追薰衣草不用跑到富良野，到札幌近郊就有！腹地74.3公頃的「札幌田園主題公園SATOLAND」每年7月中旬起迎來薰衣草報到。一望無際的紫色花海能以徒步、馬車、租借腳踏車或搭乘園區SL巴士等多種方式賞花，還可以在園內體驗採收作物、挑戰騎馬或餵食山羊等。
SATOLAND在春夏秋是主打親近植物、認識農業的交流設施，冬季則會變身為戲雪天堂，四季都有獨特魅力，且玩法超多元。排入下趟親子出遊名單當中吧！
北海道 札幌田園主題公園SATOLAND
交通：札幌市營地下鐵「北34条」站或「新道東」站下，轉乘公車約10～25分鐘。
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