「破墓」電影要辦展覽了！限時10天 還有多款粉絲周邊可收藏

你也喜歡看海嗎？來到韓國慶尚南道南部的巨濟，就一定要去巨濟風之丘，面海的廣闊草地，位於丘陵處的巨型風車是熱門打卡地標，韓劇夏娃的花園（2003年SBS晨間連續劇）和旋轉木馬（2004年MBC水木連續劇）都在此取景，我發現很多來到此地的韓國人都會站在海邊嘶吼，可能是因為看著廣闊無垠的海，聽著濤聲，所有煩惱都會被一掃而空吧！

2024-04-30 09:01