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「破墓」電影要辦展覽了！限時10天 還有多款粉絲周邊可收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自SHOWBOX粉絲專頁
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破墓要開「實體主題展」了！由金高銀、李到晛等主演的電影《破墓》，成為日韓現象級的票房熱賣電影，為了了感謝影迷與延續熱潮，日前確認6/14即將在首爾舉辦限定主題展，若近期有去韓國旅行的讀者，可以去看看回味一下哦！

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「破墓」造成日韓現象級熱潮

破墓自在台灣上映以來，截至目前為止票房已超過1.1億，也是近年來在台灣造成口碑熱潮的韓國現象級電影；不僅如此，演員金高銀李到晛也獲得百想藝術大賞女主角與新演員的殊榮。現在確定將於6月14日至23日在首爾市聖水洞舉辦為期十天的展覽「破墓：那個地方的背後」。

圖／取自SHOWBOX粉絲專頁
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破墓展覽世界觀場景神還原

展覽主要會專注「破墓」世界觀，並分為前半和後半，保證還原片中重要片場，包含跳大神（代煞術）儀式、太平間、漫山紅豆杉和日本武將鬼、豎直安放的重棺等，甚至演員在實際拍攝中穿著的服裝統統都看得到！

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為了回饋粉絲，還推出限定周邊商品，像是棺材鑰匙鏈、手機殼、T恤、帽子、環保袋與印有經文等，比例還原絕對值得收藏。相關展覽售票可至韓國showbox查詢。

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