感謝阿信推爆！ 高雄烤饅頭店霸氣宣布「截圖送飲料」 老闆豁出去：送到倒店那一天

五月天阿信神推薦，讓民眾又有口福了！ 五月天阿信曾深夜在IG限時動態分享寫下「可怕的後台美食」，是一家高雄人氣烤饅頭店，沒想到近期在Threads有人提問「說到高雄，你會想到什麼？」，再度釣出阿信留言烤饅頭。讓作家老闆藤井樹（吳子雲）霸氣宣布，只要出示截圖就送店內飲料，甚至揚言「送到倒店那一天」！

圖／翻攝泥雖小臉書

日前共享機車平台在Threads發問，「說到高雄，你會想到什麼？」沒想到竟釣出阿信留言，「蒜泥雖小烤饅頭」。二度被阿信推薦，讓老闆藤井樹又驚又喜，並激動霸氣宣布，「阿信挺我，我挺五迷！從今天起到本店倒閉為止，只要到本店現場消費出示這張圖，就算你只買一顆，本店歐北來紅茶或無所謂綠茶，你自己選一杯帶走。」

圖／翻攝作家老闆藤井樹（吳子雲）臉書

店員也同步在「蒜泥雖小臉書」粉專發文留言與老闆的對話，當他通知老闆「阿信又推薦我們店了」，老闆立刻表示「出示阿信那張留言的截圖送飲料」，店員詢問「送多久？」，他答「送到倒店那一天」感謝阿信相挺。

網友紛紛留言感謝「被阿信點名」、「完了~要排隊排爆了~」、「居然被阿信cue了，準備開分店再分店，然後上市上櫃了」、「來台北開店啦」、「謝謝藤井樹大大，有去高雄的話一定要去吃」、「更難吃到了」。