母親節超值組合！ 頂呱呱99元套餐優惠、澎派餐下殺64折、2大夯品買一送一

母親節來點省時省力的超值組合！ 頂呱呱自5/03至5/12連續10天，推出限定3款超殺「母親節」優惠組合餐，讓大家省錢飽食超有感，再加碼人氣2大夯品「地瓜薯條/雞脖子」限時買一送一，速食控們可以開吃了！

圖／頂呱呱提供

頂呱呱寵愛媽咪推出超豐富的「母愛澎派餐」，內含有原味炸雞x3+原味雞腿x2+呱呱包x2+阿勇雞塊4塊+可樂系列(M)x2(原味炸雞每塊可+9元升級辣味炸雞)，炸雞口感鮮嫩多汁，搭配上人氣呱呱包，經典全套美味優惠價399元，現省144元！

還有精緻份量的「寵愛媽咪餐」包含原味炸雞1塊、地瓜薯條1份、可樂系列(M)1杯，百元有找只要99元，限時下殺64折；「勇抱呱寶餐」則是呱呱包1顆、阿勇雞塊4塊、可樂系列(M)1杯，想幫媽媽嚐到經典呱呱包就靠這一餐，一樣只要99元！

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此外，5/11、5/12母親節限時兩天，加碼推出明星商品「地瓜薯條、雞脖子」買一送一，保證老饕們吃到最正宗的台味地瓜，啃到每根扎實飽滿的雞脖子，加菜加得剛剛好。頂呱呱與印花樂品牌共同聯名的精選好物，今年趁母親節推出媽咪精選活動，通通7折起，有「海棠陶瓷杯墊」特價69元、「海棠時尚小提袋」特價99元、「海棠收納束口袋」特價139元，快來挑選送給媽咪。

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另外，連鎖速食「漢堡王」推出一系列限時優惠方案。即日起至5月3日期間，凡購買安格斯系列套餐，加價20元，就可升級為「雙層安格斯牛肉堡」。另外新推出的「稅尬有春」優惠券，內含有32種優惠，一共可省2,441元。